El arte es lo que da forma al sentimiento y a lo importante de la vida; es la materialización de lo significativo en la experiencia humana. Es la posibilidad de expresión de cada individuo, y es a través de su propio lenguaje y del entendimiento y cultivo de varios lenguajes, que se pretende aspirar a llegar a la comprensión de los valores de la creatividad. El arte materializa el sentir, se introduce en el mundo de las emociones a partir de lo vivido, lo aprendido y se expande a lo que viene, a las nuevas ideas y conceptos, dando nuevas formas de expresión siempre renovadas. Así, el proceso interno, junto con la vivencia externa, se expresa con las personas con quienes se convive y con aquellos seres de otros ámbitos y de otros tiempos que gracias, a la obra de arte, se contactan sin importar tiempo ni espacio. Cada época del arte, cada estilo, es un sentir diferente de la realidad, en la que el hombre valora diferentes cosas; por ejemplo, la eternidad en Egipto, el hombre ideal en Grecia, lo divino en la Edad Media, la emoción en el Expresionismo, el movimiento en la obra Pollock y más. El arte crea nuevas realidades, crea un orden que no es el de la naturaleza ya que aún la pintura más realista no es la misma que la existente en la realidad. Así el arte crea sentimientos, despierta sensaciones y rompe con lo cotidiano, hace ver las cosas de una manera diferente. Una pintura no es el retrato de una experiencia, es una experiencia en sí misma. El arte no reproduce lo visible, sino que lo hace visible. Las obras de arte surgen en el contacto del sentir y la manera de darle forma al sentimiento. Es inagotable, siempre hay algo nuevo que aporta, de ahí que podamos ver, escuchar o leer la misma obra en distintos momentos y en cada uno la perspectiva será diferente, ya que una obra de arte permite diferentes lecturas y despierta distintas emociones. El arte y el significado del arte han cambiado profundamente. Es la era de la tecnología y la estética no ha respondido; sin embargo, indiscutible que, por medio del arte, sea cual sea la manifestación que se presente, que guste o no, el hombre libera emociones, proyecta sentimientos, amplía su nivel de consciencia, se da cuenta de lo que siente, de lo que vive en el aquí y el ahora, y emite una respuesta desde su esencia humana. Hasta la próxima semana.