Un estudiante de música o un músico profesional requieren de un tiempo de estudio de calidad y bien organizado. Es muy importante organizar los días de estudio, sobre todo si alguno de ellos no vamos a disponer de bastante tiempo, para que a lo largo de la semana dé tiempo a estudiar todo lo que queremos y necesitamos. Normalmente nos damos cuenta si el alumno estudió o no y en ocasiones comentamos la frase: No digo que no estudies, digo que estudias mal. Me imagino les suena esto pero la importancia de la concentración en el estudio, y por supuesto el economizar y aprovechar el tiempo que disponemos es mucha. Es calidad y no cantidad. Grandes compositores han dicho que mucho estudio es carecer de expresión musical. Mi muy humilde opinión es que más de dos horas al día reales, sin descancitos ni refrigerios es un tiempo muy productivo. Obvio dependerá del nivel del alumno. Recomiendo a un alumno nuevo esto como tiempo óptimo. 5 minutos para una escala sencilla para recordar posición de dedos en ambas manos. 25 minutos de estudio lento para comprender las obras que se estén viendo. 15 minutos para tocar de corrido las obras montadas y 15 minutos para estudiar el material relativo a lenguaje musical que se esté trabajando. Si no cuentas con una hora al día debemos aplicar el tiempo en proporción. Dispongo de entre 15 y 30 minutos, entonces estudio la obra que esté montando exclusivamente. Si no dispones de 15 minutos como mínimo, creo que es muy difícil llegar a alcanzar la concentración necesaria para aprovechar bien el tiempo. Ya lo dice el dicho: La práctica hace al maestro y como bien decía mi abuela, si tú quieres tocar un instrumento se necesitan dos cosas. Muchas horas sentado en el instrumento y el método correcto. Ahí el secreto y la fórmula. En ocasiones dicen que ese o tal maestro no sirven para enseñar y yo me pregunto ¿Cuánto tiempo realmente le dedicaste al estudio del instrumento? Los maestros podemos ser magos, pero no somos David Copperfield, necesitamos de la colaboración del alumno. Tocar, pintar, esculpir, actuar, bailar, escribir no es fácil pero si haces el oficio todos los días, o sea practicar, los resultados se verán más temprano de lo que puedas pensar. Hasta la próxima semana.