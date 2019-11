No todo es malo en lo que al gobierno se refiere. Creo que siempre y en todas las épocas hemos tenido funcionarios capaces que conocen el área que se les asigna. Reconozco que ha habido muchos aunque no los suficientes. Existe una familia los Tovar y de Teresa, o he conocido gente más comprometida con la cultura en este país. Guillermo Tovar y de Teresa y por supuesto Rafael Tovar y de Teresa. En el caso de Guillermo Tovar de Teresa fue un historiador y coleccionista de arte y profundo conocedor de la obra de los grandes fotógrafos en México, bibliógrafo, filántropo, promotor cultural, bibliófilo, melómano, cinéfilo y erudito autodidacta mexicano. Nunca quiso ocupar ningún cargo público y su casa se convirtió, en diciembre del 2018, en museo, y forma parte del Museo Soumaya. Por otro lado Rafael Tovar y de Teresa fue abogado e historiador mexicano. Primer Secretario de Cultura de México en el gabinete del presidente Enrique Peña Nieto (2015), fue embajador de México ante Italia entre 2001 y 2007; fue el segundo presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), posición que ocupó en tres ocasiones distintas hasta que este organismo se convirtió en la Secretaría de Cultura. Fue también presidente de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del movimiento de Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana entre septiembre de 2007 y octubre de 2008. Decía mi abuela que ni todos juntos lo sabemos todo y aunque estos dos personajes sabían más que muchos que ahora manejan la cultura, fueron creadores de consejos y fondos a favor de los creadores de este país. En Quintana Roo no estamos pidiendo eruditos de este tamaño porque difícilmente se darían de nuevo. Estamos pidiendo gente comprometida con la cultura y que si no tiene los conocimientos necesarios para llevar a cabo su labor, si haga equipo con sus consejeros y se lleven a cabo lluvias de ideas entre todos para el mejoramiento de la cultura en nuestro estado. En Cancún las juntas de consejo del Instituto para la Cultura y las Artes son muy productivas; y eso queremos para el Instituto para la Cultura y las Artes del estado. ¿Será mucho pedir a la Lic. Jacqueline Estrada? Luego les platico. Hasta la próxima semana.