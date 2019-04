Al pasar por unos locales comerciales empecé a escuchar reggaetón y le comenté a mi hija que venía conmigo, que como podía la gente estar escuchando todo el día esa música, y me sorprendió mucho su respuesta: Que herencia musical les vamos a dejar a las próximas generaciones. Nunca hubiera imaginado escuchar esto. Ella tiene una formación distinta a muchos por mi carrera y creo que fue privilegiada al igual que su servidor. Ella podía estar por más de tres horas en un ensayo de orquesta a los 8 años sin aburrirse y disfrutándolo. Obvio sabía de qué se trataba todo esto. Me comento que era muy triste que les fuéramos a dejar a Tito el Bambino, Jennifer López, Daddy Yankee, Maluma y no sé cuantos más. Creo que no hemos entendido el mal que hace ese tipo de música y no quiero decir que tengamos que escuchar música clásica todo el día, pero sí existen muchas opciones que no sean reggaetón. Por mi tío que estaba en la Orquesta Sinfónica Nacional, crecí entre atriles de ópera, ballet, y las temporadas habituales de esta agrupación pero también escuchaba jazz, mambo, cha-cha-chá, danzón, twist, rock and roll, disco, bossa nova, samba, swing, pop, salsa y luego empecé a tocar todo esto y realmente hoy soy muy versátil en lo que escucho pero en la casa de ustedes no hay letreros de prohibido, pero a nadie se le ocurre escuchar estas barbaridades que no hacen otra cosa que insultar y denigrar a una mujer y que musicalmente no tienen nada de valor. También es cierto que ya quisiéramos muchos tener la chequera del autor de Despacito, pero siempre he dicho que esa es lana rápida; porque no perdura para siempre y ellos aprovechan el momento y la cresta de la ola y .o que dure. La música ha evolucionado mucho y lo que hoy conocemos como música clásica fue en su momento la música popular de su tiempo y seguramente había quien tenía un lugar en el “hit parade” y habría los más taquilleros y los menos taquilleros. Dense la oportunidad de ser variados y no agarren una corriente hasta que pasa de moda. La música es lo máximo y nos permite crear atmósferas a cada momento. Seguido realizo cursos de Apreciación Musical con esa finalidad, prometo avisar como siempre. Hasta la próxima semana.