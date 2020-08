Desde el año 2004 que inicié la aventura de la Orquesta de Cámara de Cancún aquí en Quintana Roo; tuve la cautela de hacer lo que se podía tanto en recursos materiales y humanos. Para qué pretender una sinfónica (aunque era el sueño) cuando hoy después de 16 años seguimos sin oboes, cornos y no completamos las cuerdas requeridas para una orquesta grande en todo el estado. Por ello decidí hacer una orquesta de cuerdas. Los instrumentos que conforman una orquesta de cuerda son cuatro: violines, violas, violonchelos y contrabajos. El violín es el más pequeño de los instrumentos de cuerda y tiene como todos cuatro cuerdas y estos siempre tocan en dos grupos; violines primeros y violines segundos. Le sigue la viola que actualmente conocemos. Nace entre los siglos XVI y XVII y su tamaño es algo mayor que el violín. El violonchelo apareció poco después del violín alrededor de 1560 y es, en esencia, un violín bajo que se toca manteniéndolo de pie. Y finalmente el contrabajo: el mayor y más profundo miembro de la familia del violín. Fue desarrollado en el siglo XVI. El músico, que debe estar de pie o sentado en un taburete alto. Tengo normalmente 22 músicos fijos en ella. 12 violines, 4 violas, 4 violoncellos y 2 contrabajos. Esto me permite tocar infinidad de repertorio y cuando quiero tocar cosas más grandes solo añado lo que me hace falta. Con esta dotación he podido tocar hasta sinfonías de Mozart como la 40 o la 41 (Júpiter), añadiendo las maderas, metales y percusión correspondientes. También existe infinidad de arreglos muy serios y muy bien hechos de obras para esta dotación y siempre la orquesta de cuerdas será la base de cualquier agrupación que se honre llamar orquesta. Este próximo 11 de septiembre cumpliremos 16 años ininterrumpidos de estar haciendo música. En este tiempo cambiamos el nombre a Orquesta de Cámara de Quintana Roo para hacer giras por el estado y preparar el terreno para la Orquesta Sinfónica que pudimos crear en el 2010. El proyecto se terminó y regresamos al nombre original y nos convertimos en la orquesta de convenciones de Cancún y ahora este año, con el apoyo del gobierno municipal y su presidenta Mara Lezama, y el Instituto de Cultura de Benito Juárez dirigido por Hugo Arturo Álvarez Ruiz, estamos trabajando en pro de Cancún y sus habitantes haciendo lo que más nos gusta. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.