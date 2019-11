Cuando escucho o leo esta palabra no puedo dejar de pensar en aquel grupo argentino de los 80’s llamado Les Luthiers. Esto significa los luthiers o los lauderos. La familia Stradivarius era una familia de lauderos, ellos fabricaban instrumentos de cuerda y lo mejor que hacían eran los violines. Pero no solo fabrican sino la parte más interesante para mi es la reparación de los mismos. Un muy buen amigo el maestro Jorge Coulin hace milagros en sus reparaciones. Aquellas guitarras con un agujero en la panza o en la parte de atrás, o qué decir del brazo de un violín o de una guitarra completamente rotos, como aquellos que veíamos en la caricaturas. Así llegan y por arte de magia el los deja como nuevos. Sin huella del accidente que los llevó a su taller. He visto y escuchado instrumentos que él fabrica y me asombra la calidad que tienen. Estas piezas son artesanales y únicas en su tipo y ninguna será igual por mil detalles. Así como todos los pianistas requerimos de un afinador profesional que repare, ajuste y afine el piano, todos los instrumentistas de cuerda (guitarra, violín, viola, cello, contrabajo, vihuela, guitarrón, arpa, cuatro, tres y demás) necesitan de un luthier a su servicio y a quien le puedan dejar con toda la confianza su valiosa herramienta de trabajo. Existen compañeros que tienen violines, cellos, guitarras de varios cientos de miles de dólares y que un luthier les da mantenimiento entre otras cosas para que la inversión no pierda su valor. Tenemos el clásico ejemplo del piano de la casa de la abuela que cuando ella muere se lo hereda al consentido, y este piensa que porque es antiguo valdrá una fortuna; pero que sorpresa se llevan cuando les cuesta más cara la afinación y la reparación del mismo que lo que pudiera valer en el mercado por su estado tan deplorable. Así que si tienen un instrumento de cuerda manténganlo al día para poderlo tocar cuando sea, siempre, y eso se logra únicamente con un luthier. Bien sabemos todos que cualquier cosa que compremos requiere mantenimiento preventivo para evitar el mantenimiento correctivo que resulta salir siempre más caro. Todas las orquestas sería tienen a un luthier en la nómina. Hasta la próxima semana.