Iniciamos el año con amenaza de guerra mundial, la crisis económica sigue y por lo que se puede apreciar seguirá. Los problemas del mundo están rebasando a todos y yo insisto que la solución a la mayoría de los grandes problemas del mundo se podría resolver con importantes inversiones de arte y cultura. La cultura es todo lo que nos rodea; el idioma, las costumbres, la comida y todo lo que emana de una sociedad y el arte que hacemos todos o unos cuantos. Los que lo hacen elevan su espiritualidad, comen de hacer lo que les gusta y hacen sentir a aquellos que no lo hacen un bienestar indescriptible en palabras. El arte es el alimento real de nuestra sociedad. Aquello que nos hace ser mejores profesionistas, mejores padres, mejores hijos, mejores funcionarios, mejores empresarios, mejores seres humanos, sensibles, cuidadores de la estética y la belleza del mundo. Una persona que tiene contacto con el arte, desde el primer día ya no es la misma. El arte cambia para bien a las personas, las hace más humanas, cálidas y más responsables con su entorno. En estos propósitos de año nuevo acerquémonos más a la cultura y si no los han hecho, pues acérquense de verdad. No es necesario ser pintor, músicos, escultor, bailarín, poeta y demás para disfrutar de las artes, también existen los melómanos. Gente muy culta del ramo musical sin dar una sola nota. Asisten a conciertos, coleccionan grabaciones, reconocen un buen trabajo y un largo etcétera. Y así también existen los amantes de las artes plásticas, la danza y todas las bellas artes y eso ya los hace mejores seres humanos. Este mundo necesita de una mayor sensibilidad de unos con otros, mayor tolerancia y esto el arte nos lo regala con solo acercarse a él. Sin importar en la ciudad que vivas, existen actividades de arte y cultura. Asiste al concierto de la semana, una conferencia, una muestra pictórica, fotográfica, a la presentación de un libro, al ballet, a la ópera, al teatro o a lo que sea, pero ve y te prometo que antes que te des cuenta tu vida habrá dado un giro de 180 grados y ya nada será igual y aunque la crisis mundial de multiconceptos siga tu vida será diferente y mejor. Feliz año 2020 para todos. Hasta la próxima semana.