Viendo cifras de la Americans for the arts se observa el enorme peso que tienen las aportaciones individuales a la cultura en Estados Unidos, superando en mucho las de las empresas o las fundaciones. Estas cifras corresponden al año 2010. Las empresas aportaron 217.4 millones de dólares, las fundaciones 2,276 millones de dólares y los particulares 13,280 millones de dólares. No me lo hubiera imaginado nunca. En la Gran Bretaña Arts & Business proporciona resultados que aunque no muestran una diferencia tan grande sí reflejan la misma tendencia. Empresas 134 millones de libras, fundaciones 170 millones de libras y los particulares 328 millones de libras. Uno de los grandes problemas de la gestión de la cultura en América Latina es que carecemos de datos y estudios pormenorizados, así que no podemos comparar nuestra situación con la de éstos países. Sin embargo en España se sabe que el importe donado por inversiones y gastos de interés cultural se ha reducido un 70% entre 2003 y 2009, desde 9.7 millones de euros a 2,8. Es realmente muy poco. El número de declaraciones en las que se había aplicado una reducción por tal concepto cayó desde 33.000 a 3.500. Por contra, las donaciones en general -a todo tipo de ONG- subieron desde 354 a 701 millones de euros. Si observamos en España las aportaciones individuales a la cultura están muy por debajo de las de empresas y fundaciones como en América Latina. Me pregunto ¿Por qué? Y se me ocurra que en España y América Latina no hay tantas fortunas como en Estados Unidos o Gran Bretaña, pero existen. Un informa sobre millonarios en dio a conocer que las 200 personas y familias más ricas suman un patrimonio estimado en 135.000 millones de euros. Si quisieran donar un 0.1% de ese capital a la cultura, se tendrían 135 millones de euros extra para financiar a instituciones y proyectos. Según datos de la UNESCO el presupuesto en España para 2012 de la Secretaría de Cultura fue de 642.4 millones. Definitivamente tenemos que incentivar a las personas del mundo latino a que aporten a la cultura. Eso nos beneficiaría a todos. Por lo menos en México ya existen varios estímulos fiscales más allá del puro placer por aportar a la cultura. Apoyemos a la cultura, todos lo agradecerán. Hasta la próxima semana.