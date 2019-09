Después de casi 24 años de vivir en este paraíso creo que ya estoy entendiendo eso de los proyectos. Como funcionan, que se necesita, como presentarlos, como se dan, por qué no se dan, por qué sí se dan, qué los hace funcionar, por qué los dejan caer ya que los echaron a andar y demás menesteres. No quiero decir que en otros lados no funcione, pero como aquí es tierra de piratas y vivimos a por lo menos 2,000 kilómetros de la civilización pues se potencializan los síntomas. Se trata de la medallita. Si, la medallita que alguien se tiene que colgar. Alguien se la tiene que poner para que tu proyecto funciones; puede ser el funcionario en turno que desea quedar bien con su superior y le presenta tu proyecto como su idea para hacerlo caminar y que le pongan su medallita. Puede ser el secretario o director para quedar bien con el gober, obvio vendiéndole la idea de que él también se podrá poner la deseada medallita con la ciudadanía. Suena de risa pero así es. Sabemos que estamos en un país atestado de diletantes (gente que cobra por lo que no sabe hacer), y eso nos lleva al traste más de una vez y aunque estamos en un periodo de transformación parece que la fórmula del diletante no cambia ni va a cambiar “per secula seculorum”. A veces veo que ni siquiera estos hombres de la medallita ven el beneficio en votos, creo que es verdaderamente imposible el que alcancen a visualizarlo de esta forma. Sería más beneficioso para todos. Y así todos tendrían la medallita puesta; autoridades, ciudadanía y listo, pero no, así no funciona esto. No existen medalleros compartidos como en las olimpiadas, aquí solo uno cabe en el medallero. En mi pueblo se le llama ego y supongo que aquí también. Tu proyecto puede tener todo para funcionar, pero estarás al criterio del diletante que le tenga que dar el visto bueno y con su alta visión y experiencia verá la importancia del mismo siempre y cuando vislumbre el tipo de medalla que se quiera poner o bien el tipo de medalla que desee ese día ponerse y de ahí dependerá el éxito de tus cosas. Bueno los dejo porque ando correteando a un aspirante a medalla y lo acabo de ver pasar. No se me vaya a escapar. Hasta la próxima semana.