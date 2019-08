México culto

Pues la tendencia de comprar más armamento, patrullas, chalecos antibalas y demás menesteres para contrarrestar a la delincuencia, es una fórmula que no cesa. En el gobierno de Felipe Calderón se armaron hasta los dientes y no creo que necesiten más armamento, sin embargo es un buen negocio comprarlo o bien aparentar comprarlo. Para la reestructura del tejido social y la prevención del delito se necesitan cosas más profundas. Llegar a la causa que está detonando el delinquir. EL arte por sí mismo arropa a todo el mundo y le hace mucho bien a esos grupos vulnerables que están al filo de la navaja en donde delinquir no es una opción, sino una manera de vivir y en donde no se conoce otra cosa. Cualquier expresión artística por sí sola empieza a traer beneficios desde el hecho de apreciarlo y que mejor el de practicarlo. Sé que insisto mucho en el tema pero es una verdad absoluta. Son mejores personas los que tienen contacto con el arte, y también lo repito, no necesariamente serán artistas, pero sí serán gente con una sensibilidad diferente para ver la vida y se convertirán en gente más humana, tolerante y altruista con sus semejantes. Necesitamos volver al México de antes, al México de la confianza, al México del buen vecino, del buen ciudadano, ese México lo podemos reconstruir y el arte en todas sus manifestaciones es la respuesta. Países como Japón y Alemania que salieron adelante después de los estragos que les causó la segunda guerra mundial; lo hicieron gracias a la educación y a la cultura de sus pueblos y ahora los vemos convertidos en potencias más grandes que antes de la guerra. La cultura hace milagros cuando se aplica y es parte de la educación de todos. El acceso a la cultura es un derecho de todo ser humano y debemos trabajar porque esta se dé de una manera natural. Si tú enseñas a tus hijos a nadar desde bebés lo harán de forma natural así como el hablar una segunda lengua. El arte es igual y esas personas que han tenido la fortuna de aprenderlo desde chicos no conciben la vida sin él. Toca un instrumento o se un melómano, pinta, esculpe o conviértete en seguidor de artistas y conocedor de las obras. No importa de qué manera lo hagamos, pero que no se diga más y hagamos todos un México culto, porque en México lo que nos sobra es cultura. Hasta la próxima semana.