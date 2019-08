¿Muere la escritura?

Estaba observando lo mal que escribo cada día. Nunca me caractericé por tener una bonita letra, pero no era fea del todo. Ahora cada día escribo peor y realmente mi caligrafía ha empeorado de manera súbita y va en crescendo. Pero sin disculparme, debo decir que las circunstancias actuales hacen que prácticamente nunca escribamos. Ni la lista del supermercado la hacemos a mano y rara vez la escribimos en un papel como lo hicimos por años. Escribimos mensajes al por mayor en el celular, tomamos apuntes en una tableta electrónica, vamos a las juntas con la misma tableta o con nuestra computadora portátil y ya ni siquiera firmamos cheques porque todo se hace en su mayoría en transferencia electrónica y hasta para el pago con tarjeta tecleamos una clave en vez de firmar. Obvio el resultado es que hasta la firma sale rara por la falta de práctica y ahora con el reconocimiento de voz tan avanzado damos las órdenes oralmente, lo que hace que hasta el tecleo sea obsoleto y me pregunto ¿Qué es lo que se pierde cuando los niños pequeños empapados en tecnología que aprenden a tocar pantallas con un dedo y a deslizar pantallas a un lado y a otro incluso antes de haber aprendido a agarrar un lápiz o a atarse los cordones de los zapatos? ¿Qué va a pasar con la coordinación viso-motriz que ayudaba con la escritura con un mejor desempeño en lectura y matemáticas en la escuela primaria y con la motricidad fina? Ahora a los niños de primaria en escuelas particulares se les pide una tableta. Y aquí surge otra pregunta ¿Dónde quedo el tiempo para la lectura y escritura así como el tiempo para hacer garabatos, colorear dentro de las líneas, ejercicios de trazo entre otros? Definitivamente debemos controlar el tiempo que usan los medios digitales. Es una realidad que los criterios han cambiado y solo exigen la enseñanza de una escritura legible en el kínder y en el primer grado. Después de eso, el énfasis cambia rápidamente al dominio del teclado. Evidentemente seguiremos con la tecnología pero realmente ¿desaparecerá la escritura como la conocemos? Sin duda un caso para la araña. Hasta la próxima semana.