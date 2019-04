Música Olvidada

Cuando uno estudia música va uno descubriendo obras maravillosas que para uno son nuevas pero que han estado en los catálogos por siempre. Y me refiero a cualquier tipo de música. Es difícil establecer cuáles son las causas y cuáles los efectos, pero mucha de esta responsabilidad le cabe a los maestros. Los planes de estudio contemplan un determinado número de obras, y raramente se reemplaza una composición con otra de idéntica dificultad. Así, todos los violinistas, cuando van a estudiar su primer concierto tocan el mismo concierto de Vivaldi. Es principalmente por causa del profesor que esto acontece. Porque entre más de trescientos conciertos para violín que hay, sumando los de Vivaldi, Telemann, Albinoni, Torelli y otros ¿no existirá algún otro que se pueda estudiar con el mismo provecho que el consabido Opus 3 No. 6 de Vivaldi, y obtener un cambio de aires para el estudio? También el alumno, sabiendo estas cosas, debe buscar “nuevas” entre las bellezas olvidadas. ¡Y tendrá carácter de descubrimiento! Créanme que si esto no se hace no es porque ya descubrió que no vale la pena. Es porque somos regidos fuertemente por las costumbres, y estas llevan más de un siglo de desolación. Experimentemos sin prejuicios la calidad de obras que no han llegado a ser populares, y si nunca llegaran a serlo, al menos debemos luchar por revivirlas después de un serio análisis en donde seguro las consideraremos buenas. Afortunadamente, y sobre todo a causa de los cada vez más numerosos grupos especialistas en música antigua, una buena parte del trabajo de los compositores barrocos, se está dando a conocer, y se aprecian sus cualidades. Si bien siguen escuchándose como meras curiosidades, un paso importante representa el hecho de presentarlas al público. Distinto es el caso de música del período romántico o posterior, cuando depende de un director de orquesta o de un cuarteto de cuerda con un repertorio ya prefijado. No saben la cantidad de música de gran calidad que no se escucha, música que ha sido escrita entre los siglos XVIII y XX. Ahora tenemos la oportunidad de que la tecnología nos acerque a todo este mundo. Seguiré platicando de esto. Hasta la próxima semana. Continuará...