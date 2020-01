PIB de cultura

Increíble la derrama económica de la cultura. El pasado fin de semana tuve el honor de ser invitado por el Instituto para la Cultura y las Artes de Benito Juárez a la elección de los Reyes del Carnaval Cancún 2020. El Carnaval de Oro por los 50 años de nuestro destino. El parque de Las Palapas fue el escenario de esto que para mí ha sido maravilloso. Repleto de gente disfrutando del espectáculo y comprando marquesitas, elotes, tacos, quesadillas, esquites, refrescos, café y demás antojos. Las escuelas de danza de nuestro Cancún invierten fuertes cantidades en producción, vestuario, horas hombre en ensayos y demás. Las familias de los candidatos a soberanos por ende comprometen recursos en vestuario, transportación y por supuesto también muchas horas de trabajo y sacrificio. En la profesional opinión de expertos en moda, me decían que la mayoría de los vestuarios eran costosos por la elaboración y por la calidad de las telas. Todos invierten. Municipio da un presupuesto al Instituto de Cultura, las academias de baile, los participantes, los puestos de alimentos y demás. Aclaro que esto es solo la elección de los Reyes. El Carnaval en sí generará esto y mucho más. Así que queridos lectores a salir de la casa los días de Carnaval y vamos todos a participar de manera activa en algo que es nuestro y que podemos con el esfuerzo de todos hacer en poco tiempo el mejor Carnaval de nuestro país. Las ganas y el hambre las tenemos, así que no hay pretextos. El Carnaval es cultura mundial y desgraciadamente este país no ha contado con un verdadero plan cultural desde la época de José Vasconcelos como Secretario de Educación por allá en el año 1922. Yo me pregunto ¿dónde están las ramas del sector privado como la CANACO, CONCAMIN, COPARMEX en su compromiso con la cultura y con nuestro Cancún? Pregunto esto porque la cultura en nuestro país general el 3.2% del producto interno bruto (PIB) siendo este un porcentaje mayor al generado por la industria agrícola. La Cultura genera entonces algo así como setecientos millones de pesos y da trabajo a más de dos y medio millones de personas en toda la república. La respuesta es que todos tenemos que meterle a la cultura o ¿ustedes que opinan? Hasta la próxima semana.