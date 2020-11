Aproximadamente desde el año 2000 la UNESCO (siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sugiere a los gobiernos del mundo ya sean federales, estatales o municipales, destinen el 1% de sus presupuestos globales a la cultura. Esto sería una gran aportación en beneficio de la población mundial. Sin embargo, existen países que destinan hasta un 10% de su presupuesto para armamento y menos de 1 punto a la cultura. No podemos tener un mundo mejor si los dirigentes no entienden la importancia de invertir en la cultura; y no me refiero a una inversión reflejada en votos electorales, sino una inversión real en beneficio de toda la población. El acceso a la cultura es un derecho tácito que deberían tener todos. Hace mejores personas, enfoca mejor los intereses personales, se mantiene la mente ocupada y desarrolla la creatividad que sirve para la resolución de problemas durante toda la vida. No podemos confundir arte y cultura con mero entretenimiento. En los países de América Latina se dan la mayoría de las veces entretenimiento y nada de cultura. En un estado como Quintana Roo con un presupuesto anual de $35,000’000,000.00 de pesos deberían de aplicarse con esta sugerencia $350’000,000.00 a la cultura y tan solo el ICA (Instituto de la Cultura y las Artes) recibió $61’000.000.00 que servirán sin temor a equivocarme, para el pago de nóminas y no más. No podemos dejar en manos de los Institutos de Cultura Municipales la responsabilidad de la cultura del estado y que el gobierno estatal no apoye real y verdaderamente este rubro que nos beneficiaría a todos. ¿Qué hacer? Muchas cosas… pero la mayor de todas es encontrar la voluntad de los administradores del dinero para este importante desarrollo poblacional. Esfuerzos hay muchos, resultados no tantos, pero si sumáramos los esfuerzos que se hacen, con la voluntad de los que manejan el recurso todo sería diferente. Ya está avisado que el apoyo federal a los estados en el rubro de cultura para el próximo 2021 será de cero. Así que el estado tendrá que destinar lo que el gobierno federal no aporte y mucho más para iniciar la desaparición de este rezago hacia la cultura que es palpable. Feliz semana y nos vemos la próxima.