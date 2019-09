Recomendaciones Musicales

La gente siempre me pregunta que cuales son las obras que más me gustan de la música. Pregunta difícil de responder y más bien yo replantearía la pregunta diciendo ¿Cuáles son las obras obligadas que debemos escuchar? Con esto me refiero simplemente a cultura general y aquí mis recomendaciones: De Johann Sebastian Bach (1685-1750) el Concierto para dos violines que sin duda es una de las obras maestras del Barroco y sin olvidar también Tocata y Fuga en Re menor. Se dice que esta obra la compuso para probar órganos con el objetivo de ver si entraba suficiente aire cuando empleaba todos los registros y con la máxima tesitura. Y qué decir de los Conciertos de Brandemburgo (seis en total) y por supuesto La Pasión Según San Mateo. De Ludwig van Beethoven (1770-1827) la Sonata para piano n.º 14 mejor conocida como “Claro de luna”, la Sinfonía nº5 en Do menor que es considerada como obra obligada en cualquier repertorio de música clásica. La Sinfonía número 9 “Coral” en Re menor en donde es parte la afamada Oda a la Alegría; y con una adaptación que realizara en 1972 Herbert von Karajan se convirtió a partir de 1985 en Himno de la Unión Europea. De Antonín Dvořák (1841-1904) la Sinfonía Nº9 “del Nuevo Mundo”. De Edvard Grieg (1843-1907) las Suites 1 y 2 de “Peer Gynt” y por supuesto el Concierto de Piano en La menor (mi favorito). De Wolfang Amadeus Mozart (1756-1791) la Pequeña Serenata Nocturna, la Sinfonía No. 40 y la ópera La Flauta Mágica. De Piotr Ilich Tchaikovsky (1840-1893) el Concierto violín en Re Mayor y por supuesto sus tres grandes Ballets: El Cascanueces, La Bella durmiente y El Lago de los Cisnes. De Antonio Vivaldi (1678-1741) Las cuatro estaciones (cuatro conciertos para violín y orquesta de cuerdas). De Niccolo Paganini (1782-1840) el Concierto violín nº 2 en Si menor. De Carl Orff (1895-1982) Carmina Burana que pocos saben que es una cantata escénica, prácticamente un ballet. Nikolái Rimski-Kórsakov su Scheherezade (basada en los cuentos de Las mil y una noches). De Gioacchino Rossini (1792-1868) la ópera El barbero de Sevilla. De Franz Schubert (1797-1828) el Ballet de Rosamunda y la afamada Sinfonía nº 8 “La inconclusa” denominada así porque en lugar de tener cuatro movimientos como todas las sinfonías sólo tiene dos y el motivo por el que dejó esta obra sin terminar nunca lo sabremos. Aclaro que son mis sugerencias. Hasta la próxima semana.