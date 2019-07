La primera vez que escuché la palabra tecladista fue por ahí de 1979 en que mi amigo Arturo Ortiz Gil se puso por sobre nombre Arthur Wakeman como un homenaje al mejor tecladista del mundo en aquel entonces. Se trataba de Rick Wakeman el tecladista de la banda de rock británica Yes. Este personaje era un connotado concertista de piano que cambió la música clásica por el rock y se presentaba siempre con varios teclados de última generación en aquel entonces; incluyendo el famoso sintetizador Mini Moog, que hoy por hoy es un teclado que podríamos considerar un clásico en el medio. Y cuando lo escuché me sorprendió el virtuosismo que tenía y entendí porque mi amigo se ponía su apellido. Después conocí por el Jazz al brasileño César Camargo Mariano, quien fuera esposo de la fallecida cantante Elis Regina. Camargo Mariano hasta la fecha siempre se presenta con los teclados más innovadores del mercado. Y quiero decir que él también es un extraordinario pianista. La mayoría de los músicos de rock británicos y a los que considero los mejores del mundo, tienen una formación clásica y por ello son grandes. Alguna vez le pregunté a mi tío y mentor musical Guillermo López Hinojosa (el mejor acordeonista de México y uno de los mejores del mundo sin lugar a duda), por qué enseñaban música clásica en los conservatorios; y me contestó que porque después de tocar esa música podrías tocar cualquier cosa y que razón tiene. Yo tengo formación de organista y el piano lo agarre en el camino al desaparecer prácticamente los órganos del mercado y he conocido muchos teclados de casi todas las marcas en casi 40 años de dedicarme profesionalmente a esto. No sé cómo ahora se dicen tecladistas cuando no saben tocar el piano, no tocan un órgano y medio tocan los teclados. Eso en mis tiempos les llamaban “pisateclas”. Querían un tecladista para un trabajo y hablé; y para mi sorpresa me dijeron que no porque yo era pianista y necesitaban un tecladista. Que ignorancia de verdad. Obvio me molesté con el chavito que me contestó, pero ni entrar en razón con alguien ignorante. He aprendido con los años que entre más toques le sacas más partido a los teclados, pero en fin. Me sentí jugando maratón y ganando la ignorancia. ¿Ustedes que opinan? Hasta la próxima semana