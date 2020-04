Tiempo de leer

Durante toda mi vida me he encontrado con dos comentarios recurrentes. La música clásica es aburrida y leer te provoca sueño. O sea que mis dos pasiones son para bostezar. No me imagino una vida sin música, la que sea tampoco tenemos que ser tan ortodoxos, pero tampoco podemos abusar de un mismo género y en el caso de la lectura tenemos la obligación de leer de todo ya que es la manera más simple de aprender. No existe otra forma más barata de hacerlo y más entretenida. El problema es que la gente empieza con libros para expertos y no con un libro para principiantes. Inicia esta aventura con libros de 40 y máximo 150 páginas (puede ser una revista o un periódico); y después irás tú mismo queriendo más y más hasta que devores un libro de 650 páginas en una semana o menos. Con esto quiero decir que no puedes iniciar tu carrera de lector con la Santa Biblia o con el Quijote de la Mancha. De hecho para la Biblia existen aplicaciones para llevarte de la mano y la puedas leer en un año calendario. Aclaro que no estoy invitándote a leerla, solo es un ejemplo. Leer es una forma extraordinaria de sentirte en compañía, es permitirle a nuestra mente establecer vínculos de comunicación con otras mentes sin importar el formato. Puede ser un libro impreso un archivo leído en nuestra computadora, teléfono o tableta, el chiste es leer como te sientas más cómodo. Existen revistas mensuales de sumo interés para todos que te harán aprender mucho y de lectura sencilla. La empresa americana Reader's Digest tiene una publicación que creo es la que más lectores en el mundo ha dado y seguramente todos la hemos leído. Puedes empezar por un libro al mes y con eso subiríamos las pobres estadísticas sobre lectores en nuestro país que anotan que el mexicano le menos de un libro al año. Eso es de dar pena y hasta vergüenza en verdad. Los libros nos atrapan y en ese momento ya no querrás dejar de leer y te va a hacer falta un libro siempre para sentirte acompañado. En ese momento tu vida cambiará y será mejor. Si no me crees hazlo única y exclusivamente para ver qué se siente ¿Qué dices? Hasta la próxima semana.