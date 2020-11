Creo que aún existe mucha gente que habla y piensa que vamos a volver a la vida de antes de marzo de 2020. Creo fervientemente que nada volverá a ser de la misma manera y que aquella frase que escuchamos todos los días: “nueva normalidad”, es la más correcta en términos reales. Como artista extraño el contacto con mi público, las sensaciones que me hace sentir la gente que ve y escucha mi trabajo. Es algo indescriptible. Dice la gente que el artista vive del aplauso y no hay cosa más falsa que eso. Vivimos del cheque al fin de la actuación. Pero el aplauso es algo que nos mantiene vivos, nos da adrenalina, seguridad, es un termómetro que mide el gusto del público o la popularidad que podemos tener. Es simplemente mágico. Y o es ego, créanlo. Ojalá que pronto podamos llenar un teatro o una plaza pública. El hacer conciertos en plataformas digitales es algo que llegó para quedarse. No imagino el hacer un concierto a teatro lleno sin que existan cámaras transmitiendo a las diferentes plataformas de internet. No imagino también entrando a un ensayo al teatro sin tapabocas, como igual el seguir guardando la sana distancia. A veces pienso en regresar a los eventos públicos, pero somos muy desordenados; ya que si el aforo de una plaza es para setecientas personas perfectamente sentadas con todas las medidas sanitarias existentes, yo me pregunto: ¿qué pasaría a los alrededores?, ¿la gente no se aglomeraría?, ¿serán prudentes de guardar sana distancia?, ¿irían solo los que confirmaron su asistencia o tiene boleto? Sabemos que eso no pasaría porque somos unos maleducados que basta con que se nos niegue algo, y empezamos a hacer lo contrario. Así que no será fácil que regresemos a las costumbres de principios de marzo de este año. Algunos estados como Campeche están ya en semáforo verde. Sería maravilloso para Quintana Roo estar en verde, pero mientras tenemos que seguir con estas normas y llevarlas cabalmente. Independientemente de todo ya debemos de ver la vida con alternativas. Nuestra profesión como la hicimos siempre, al mismo tiempo que agregamos la modalidad digital en todo sin importar el giro. ¿Difícil? Creo que no, es simplemente creatividad y una nueva oportunidad de crecer en todos los sentidos. Hasta la próxima semana.