Todo en Inglés

Se me viene a la mente la expresión ¡está en chino! cuando nos referimos a algo muy difícil, pero para los chinos hablar español es realmente una odisea. La cantidad de situaciones que podemos describir en español son innumerables y por ello la complejidad del idioma para los parlantes de otras lenguas. Sin embargo, los que tenemos el español por lengua materna poco lo conocemos o lo conocemos de una manera muy superficial; y qué decir de nuestras nuevas generaciones como los millenials o las generaciones x o z que todo lo escriben en inglés. Obvio les preguntas que como se conjuga el verbo soldar y te contestan con un “yo soldo, tu soldas” en vez de yo sueldo y tu sueldas como debe de ser. Estos infames jovencitos que piensan que todo lo saben y que tienen todas las respuestas para esta vida, todo lo que suben a sus redes sociales, sean frases célebres, mensajes de contestación, invitaciones u lo que se venga en mente lo hacen en inglés cuando no saben ni hablar el español con propiedad. Hay una niña con la que convivo mucho y siempre le digo que traiga una libreta para apuntar todo lo que no entienda de mi “raro” vocabulario. Obvio no lo hace y cuando digo algún improperio en inglés (reconozco que lo hablo muy mal, pero me doy a entender), me puede enviar a la silla eléctrica de menos. Veamos a intelectuales y filósofos como Osho, al director de orquesta italiano Ricardo Muti y muchos más que hablan un inglés realmente malo pero entendible, lo que importa es la lengua materna y hablar lo mejor posible la mayor cantidad de idiomas para abrirse paso en este mundo globalizado, pero conociendo a profundidad nuestro idioma. Como dato curioso para estos jóvenes, les comento que el chino es el idioma más hablado del mundo (obvio por su población), seguido por el español y el inglés está en tercer puesto. No adoptemos esnobismos y adoptemos lo nuestro que es más rico. Alguien que habla tres idiomas o más se le llama políglota, al que habla dos idiomas bilingüe y al que habla solo un idioma se le llama norteamericano por no decir gringo. Hasta la próxima semana.