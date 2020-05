Esta no es la fórmula mágica pero para reinventarse y es necesario perder el miedo y generar autoconfianza. Está claro que el camino puede ser muy arduo y deberemos vencer el desaliento, el pesimismo y la negatividad. Todo se puede con disciplina y ser sinceros de lo que sabemos y lo que tenemos que aprender y para ello habrá muchos intentos de prueba y error y la constancia será nuestro mejor compañera. Tendremos que hacer un plan a largo, mediano y corto plazo y llevarlo al pie de la letra. No se necesita ser sabio para saber que todo va a cambiar y nada será igual. El internet es una herramienta que está sacando adelante a las personas que realmente se reinventan sin importar a que nos dediquemos. Mi generación tendrá que tomar el toro por los cuernos y no dejarse vencer por la tecnología sino al contrario tendremos que tomar lo mejor de ella y explotarla, y la mejor motivación es que ahí estarán muchos de los ingresos que se obtenían de la manera tradicional. No se vale el desaliento, el cansancio o el hastío de no entender o de no saber cómo hacer las cosas. La satisfacción de cumplir con nuestras obligaciones será la mayor motivación y será un generador que nos motive en demasía. No vamos a encontrar todas las respuestas el primer día y más cuando todo ha sido brusco e inesperado en esta gran transformación. Charles Darwin dijo que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Nadie dijo que sería fácil pero debemos dejar de lado todos los paradigmas que teníamos hasta ahora para crear nuevos; y afrontar los cambios radicales que estamos viviendo. El camino hará que superemos los miedos, hagamos un replanteamiento de ideas, conceptos, objetivos, estructuras y sobretodo comportamientos, ciertamente, un reto complicado. Después de todo, la vida no se cansa de demostrar que el secreto más poderoso del ser humano para sobrevivir a los grandes cambios se encuentra en las emociones; en ellas parece residir la clave para potenciar nuestra capacidad y mantener la fuerza necesaria para avanzar por este nuevo camino. Muchos lo vamos a conseguir y sin duda saldremos fortalecidos. Miedo lo tenemos todos, pero usémoslo de adrenalina para llegar a la meta. Hasta la próxima semana.