En este espacio hablo constantemente de las ventajas de practicar alguna de las Bellas Artes y principalmente la música. Practicar de forma habitual un instrumento mejora las habilidades del lenguaje, la memoria, la conducta o la inteligencia espacial – temporal. Es increíble como ayuda a la plasticidad del cerebro y son muchos los beneficios que experimenta la fisiología cerebral cuando se aprende a tocar un instrumento. Imaginemos el entrenamiento mental que necesita un músico para lograr una gran velocidad en los dedos, y todos beneficios que obtiene con esa práctica. Si todos los músicos mejoramos las habilidades del lenguaje, la memoria, la conducta o la inteligencia espacial, significa que sin querer nos mantenemos en una terapia neuropsicológica permanente. La revista Journal of Neuroscience público un estudio realizado con niños de seis años, a quienes se enseñó a tocar un instrumento durante 15 meses seguidos, demostró que, al final del entrenamiento musical, todos los menores experimentaron cambios en su anatomía cerebral. Las áreas usadas para procesar la música resultaron ser mayores y más activas y los cambios se comenzaron a detectar a partir de los cuatro meses de enseñanza. Entonces la música tiene una fuerte influencia en la plasticidad del cerebro y ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo de quien lo practica. También enseña a los jóvenes a vencer el miedo y asumir riesgos, aporta seguridad y confianza. Si se forma parte de una orquesta o grupo, la práctica mejora el trabajo en equipo logrando un objetivo único y por supuesto a disciplina que hace que una orquesta suene bien al hacer que se trabaje en plena armonía y favorece el compromiso para aprender, asistir a los ensayos y practicar en casa. El aprendizaje no es fácil por lo que debemos potencializar la curiosidad del alumno e ir descubriendo con el todo el potencial que existe en esto para que no pierda interés y quiera ir más allá. Hagamos que la música forme mejores seres humanos, mejores profesionistas y con suerte lograremos en ese camino ver cómo nace un nuevo músico y un nuevo artista. Hasta la próxima semana.