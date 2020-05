Definitivamente estamos en una etapa de cambios forzosos en nuestra manera de vivir y muchos de estos cambios estoy seguro que llegaron para quedarse. En el año 2009 con la epidemia de la Influenza llegó el afamado gel antibacterial y hoy por hoy es raro que alguien no traiga en su bolso o tenga en el coche, en la casa, en la oficina y demás esta sustancia. El tapabocas y el distanciamiento social, si no se van a quedar definitivamente, sí estoy seguro que se quedaran por mucho tiempo. El distanciamiento es algo que afecta directamente a la cultura del espectáculo y el entretenimiento. El no poder asistir a museos, cines, teatros, conciertos, conferencias en vivo afecta económicamente a todos los que nos dedicamos a esta área. La idea no es echarse un clavado a la desolación y al drama. En este momento todos los artistas de todas las disciplinas tenemos que sacar la casta de artista y salir de nuestra zona de comodidad para reconquistar a Calíope, Clío, Erato, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Talía, Terpsícore y Urania; las 9 musas del Olimpo para que resurja nuestra creatividad que ha decir verdad muchos la tenían medio dormida. Creatividad para encontrar medios diferentes para exponer nuestro trabajo, para seguir activos, para seguir vigentes, para estar productivos, para vender y para generar recursos y reactivar nuestra economía. Una de las mayores inteligencias existentes a lo largo de la historia de la humanidad es la creatividad. Es la única herramienta que nos llevará a pasarla mejor y adaptarnos a lo que venga porque también creo que no ha llegado la peor parte. Les recuerdo que el huracán dura unas horas pero la recuperación meses o hasta años y a eso me estoy refiriendo. Así que a ponerse el chip y la camiseta de adaptación ayudados indiscutiblemente por la creatividad, que es y será la herramienta y el arma más poderosa que hemos tenido los seres humanos para no dejar de evolucionar. El mejor ejemplo es que hace 100 años no todos tenían automóvil y ahora la mayoría lo tiene y hasta tiene una computadora disfrazada de teléfono y eso es gracias a toda la gente creativa que ha existido y los artistas nos caracterizamos por tener la creatividad a flor de piel, así es que a trabajar sea dicho. Hasta la próxima semana.