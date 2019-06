Bandas juveniles

En Plaza Universidad en la ciudad ve México tuve la oportunidad de vivir una experiencia maravillosa durante los años 70’s. Esta plaza organizaba un festival de Big Bands juveniles de escuelas de los Estados Unidos y cada año mis papás me llevaban a disfrutar de este maravilloso espectáculo.

Al pasar los años me toco disfrutar esto más de cerca y hasta apoyar en la logística del festival ya que trabajaba en una tienda de órganos y pianos exactamente frente a la explanada donde se realizaba el evento. Siempre era en el verano los viernes y los sábados por la tarde y después al inaugurarse Plaza Satélite las bandas participantes alternaban en ambos centros comerciales que eran en aquél entonces las primeras en su tipo en el país.

Hoy por hoy los mejores instrumentistas del mundo en alientos de madera (flauta, oboe, clarinete y fagot) y alientos de metal (cornos, trompeta, trombón y tuba) son los americanos, y esto tiene una lógica abrumadora, ya que, desde los primeros años de primaria, toda la secundaria y toda la preparatoria participan en una serie de actividades artísticas y los que eligen música son parte de estas bandas que más allá de la formación musical, hacen una formación integral formando al participante para ser un mejor profesionista en el futuro.

Debemos de invertir en arte y cultura y no seguir mal invirtiendo en patrullas y armamento que está visto que no resuelve nada. Esta actividad fomenta el trabajo en equipo así como el trabajo individual con grado de error cero, para llegar a tener resultados de verdadera excelencia. El deporte da muchas cosas pero ahí está permitido perder un partido; en la música no podemos darnos ese lujo. Por ello es tan importante participar en actividades que aparte ayudan y comprometen a toda la familia del participante y de manera indirecta provoca la participación de vecinos, amigos y familiares que se convierten en promotores de las actividades de estas agrupaciones.

En resumidas cuentas reestructura nuestro tejido social que ya sabemos que está muy mal y en peligro de extinción. Espero que muy pronto alguien cercano diga yo. Hasta la próxima semana.