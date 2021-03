El pasado sábado tuve el gran honor de que me invitaran a escuchar la ponencia de dos personajes de la cultura global. Ellos son el Dr. Frédéric Vacheron, director de UNESCO México, y el Mtro. Carlos Villaseñor, quien es un experto en políticas culturales. La conferencia se llamó “Derechos humanos y Derechos Culturales”. Obvio estas van de la mano para un buen desarrollo de la población mundial y qué mejor escuchar de viva voz de dos expertos en la materia en un ambiente de cordialidad y camaradería como pocas veces he sido testigo. Ambos coinciden que deberíamos tener en el presupuesto federal, estatal y municipal el equivalente al 1% designado a cultura. Sin embargo, este año en México se destinó tan solo el .17%. Esta bien escrito. Punto diecisiete por ciento. Parece que el artículo 4º de nuestra carta magna, por más que exige un derecho innegable a la cultura a todos los ciudadanos de este país, cada año se recortan más y más y en algunos casos hasta desaparecen los presupuestos. Hay mucho trabajo por hacer. Se necesita la reactivación de los espacios públicos que es donde inicia el proceso de los derechos culturales. Sabemos todos que la cultura evitó que entraramos en un colapso social en esta pandemia que aún estamos viviendo. En esta época de incertidumbre, la cultura puede construir un futuro posible. Más allá de las artes, son las herramientas que nos permiten vivir a través del tiempo. Tenemos que poner acciones que no carezcan de sentido y conociendo el aspecto cultural se pueden ejercer medidas que ayuden y fortalezcan las economías del mundo. La cultura tiene un valor inimaginable y debemos trabajar para convencer y ayudar a que cualquier política pública pase por el análisis cultural para que tenga un beneficio real ante la población. Aquí en nuestro Quintana Roo debemos de trabajar en programas que estén entrelazados con la cultura y el turismo sostenible; no podemos pensar únicamente en sol y playa, eso es muy obsoleto y poco creativo. Repensar en la educación artística en todo el país y muchas cosas más que posiblemente no veamos muchos de nosotros, pero que tenemos que empezar a cambiar. Quintana Roo y México en general son reconocidos por su cultura. El problema es que, para el mundo, México es una mega potencia cultural; pero no para los mexicanos. Hasta la próxima semana.