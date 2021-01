Cuando me preguntan cuál es el éxito real de una persona que sobresale en la música o que simplemente toca bien con respecto a otras que no tocan tanto; podría decirles que independientemente de las habilidades naturales de la persona el éxito radica en las horas de práctica. Horas y horas en el instrumento. No hay otra mejor receta. Si el alumno quiere tocar no hay otra cosa que deba hacer que dedicarle mucho tiempo a su estudio. Tanto maestros como padres debemos animar a los alumnos a practicar sus instrumentos en casa. Habiendo entendido que la receta es la palabra con P: practicar. Como docente, mi método es muy sencillo: Te he mostrado cómo hacerlo, has demostrado que lo entendiste en la lección, así que deja de hablar de ello y hazlo. Podemos mejorar la calidad de la musicalidad tanto como queramos, pero llega un punto para todos nosotros en el que la cantidad también importa. Como alumno debemos siempre preguntarnos durante la semana: ¿Has practicado hoy? ¿Has hecho lo suficiente? Porque no se vale que llegue el día de la clase y el maestro se dé cuenta que no estudiaste nada o estudiaste muy poco. Y tampoco se trata de tomar la postura de “hazlo porque yo digo que lo hagas y porque es parte del trato”. Si quieres tocar, practica. Y si no quieres realmente hacerlo, no hagamos perder el tiempo a nadie. No es una cuestión de dinero, es de honestidad y la música también refuerza esa actitud. Así que sugiero que, así como tenemos tarea de la escuela, incluyamos de manera permanente la práctica del instrumento en esas tareas diarias. Los padres, más que supervisar el trabajo musical de su hijo, deberían motivar como por ejemplo: ¿Qué tal si lo vuelves a tocar? Realmente lo disfruté, ¡Qué gran pieza!, ¡Qué hermoso sonido haces! Recordemos que las lecciones son sólo una pequeña parte de la experiencia del alumno con el instrumento. Una clase no es mucho más que un empujón en la dirección correcta, aunque considerable. Yo te doy la clase y te digo el cómo, pero el que tiene que practicar para lograrlo es el alumno y eso no es negociable. Que este año 2021 existan más personas que quieran ser parte de la experiencia de tocar un instrumento. Les va a cambiar la vida. ¡Créanlo! Hasta la próxima semana.