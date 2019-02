Durante muchos años he tenido la fortuna de poder vivir de mis regalías. Y la verdad se come muy bien por ese concepto. Haces el trabajo una vez y cobras mientras la gente lo siga consumiendo. Este servidor compone desde hace muchos años música para comerciales de radio y televisión; conocidos como “jingles”, y la verdad es sensacional. Recibir regalías de los comerciales que se transmiten en la radio y la televisión. Unos duran más que otros al aire, otros son fugaces y otros parecen ser eternos y les acabas teniendo un cariño muy especial. Y como en la casa de ustedes por parte de mi familia materna (madre, abuela y tío) siempre había cobro por regalías, crecí con la mentalidad de no copiar nada porque eso significaba ir en contra de algún artista. En México se pone muy poca atención a las industrias creativas y a la protección de la propiedad intelectual. Es muy triste subirse al autobús y encontrar al fulano que te vende éxitos en inglés o en español en una unidad USB por unos cuantos pesos. A él no le costó ningún trabajo, así que lo que obtenga es muy bueno y eso demerita el trabajo del artista. Este servidor no compra nada pirata por decreto y por conciencia. En la orquesta las partituras son compradas a las editoras de manera legal y solo en el caso de las obras que no se pagan regalías se bajan de internet para ser interpretadas. Mucho de la industria creativa y de los intelectuales sufre de grandes pérdidas por las copias de libros, grabaciones. El intelectual escribe un libro y ganará siempre que este se siga vendiendo sin importar en que idioma o en qué país se esté consumiendo. Es parte de ser alguien respetable o no la manera en que compro películas piratas y demás. La propiedad intelectual es una fuente generadora de ingresos para muchas personas, ya que no solo gana el autor sino toda la gente que hace posible el que llegue al consumidor. Si nosotros entramos en plagiar la propiedad intelectual vamos a cortar el trabajo de miles de personas que dependen de este rubro, así que te sugiero que nos ayudes a los artistas en general a poder seguir subsistiendo. Diga NO a la piratería. Hasta la próxima semana.