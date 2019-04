Agradecimiento

Muy feliz por todo lo que está pasando, de lo vivido esta semana y no cabe duda que el ángel guardián que me toco si está haciendo su chamba y me quiere mucho, no hay duda y para muestra un botón. Imagínense poder dirigir a los mejores músicos de la península para acompañar al mejor flautista del mundo, así como a la mejor soprano del estado Laura Chuc. ¡Qué afortunado! Agradezco a Hugo Arturo Álvarez Ruíz, director del Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez la confianza para la realización de este concierto así como la confianza, la paciencia y la amistad del flautista Horacio Franco, así como a los miembros de la orquesta que conformaron el proyecto y me refiero a la “creme de la creme”, en los violines primeros a Dante Montes (concertino), Karine Azatryan y Vanessa Emperatríz, en los violines segundos a Julio Cesar García, Víctor Corona y Ariel Ortiz, en las violas a Ixchel Vasco y Nadia Klementovichus, en los cellos a Yaniel Santos y Mariana Benítez, en el teclado a Consuelo Martínez y en el contrabajo y coordinación general a mi querida Vivian Hernández. La experiencia fue realmente maravillosa; el poder aprender tanto de Horacio con esa sencillez que le caracteriza y la manera tan didáctica y divertida de explicar los pasajes de las obras fue increíble y que decir el poder tenerle tan cerca con su colección de flautas y comentarnos toda la historia detrás de cada una. Realmente una cátedra de música de cámara y del Barroco, maravilloso. El concierto se abrió con las interpretaciones de Laura Chuc con un repertorio de arias famosas cerrando con música mexicana. Posteriormente hubo una entrega de reconocimientos culturales en donde también fue galardonada la prestigiada Elena Poniatowska. Cerrando con broche de oro con el concierto de Horacio Franco donde interpreto música de Bach, música indígena mexicana y tres conciertos de Antonio Vivaldi. Espléndida noche, público extasiado, músicos orgullosos y contentos y este servidor muy agradecido por todo. Esta existiendo la voluntad de hacer cultura y no entretenimiento y eso me tiene realmente muy feliz. Prometo dar todo mi esfuerzo en todos los sentidos para que esto continúe. Hasta la próxima semana.