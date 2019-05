Clases de piano

Siempre estoy recomendando en este espacio el tener alguna actividad cultural. El saber tocar el piano tal vez no ayude a su hijo a tener un lugar de influencia en la sociedad, pero es muy cierto que le resultará muy divertido y gratificante. Estudios científicos muestran que esta actividad estimula las funciones más elevadas del cerebro, las cuales gobiernan el razonamiento matemático y espacial. Si alguno de nuestros hijos se ve entusiasmado por tocar, habrá que conseguir maestro. Yo recomiendo una clase a la semana con una duración no mayor a 50 minutos. Esto habrá que acompañarlo con una práctica diaria de por lo menos 20 minutos e ir aumentando este tiempo conforme se vaya comprometiendo más. La edad ideal para iniciar es entre los 6 y los 8 años. Cualquiera que sea la escuela o maestro que elijan, es importante colocar a su hijo con un maestro que encaje adecuadamente con su personalidad y con su estilo de aprendizaje. Esta suele ser una de las causas por las cuales algunos niños terminan abandonando las lecciones. Ahora debeos tener en cuenta que son maestros y no magos, si el niño quiere tocar, tiene que estudiar y los resultados rápidos no se dan entre profesionales de la materia. Debe encontrar un maestro con prestigio en el medio y que este recomendado por alguien cercano. Investigar hace cuanto que enseña y de ser posible que tenga algún certificado que avale sus conocimientos. Escoja un maestro que exija, esto es parte de la formación de los hijos y no sea barco con las clases y las deje en segundo término dando más importancia a otras materas académicas. Esta clase es parte de una formación integral que no todos tienen la oportunidad de vivir y que los hará mejores profesionistas. El tomar esta clase no es para hacer más pianistas, sino para hacer mejores personas que vean al mundo con otros ojos. Recuerde que para iniciar necesitará por lo menos un teclado eléctrico; si no lo tiene pida uno prestado. Después vemos lo del piano. Si sus hijos no quieren, anímense papás, nunca es tarde y la experiencia será única. Cualquier cosa estoy a sus órdenes en [email protected] Hasta la próxima semana.