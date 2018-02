Un personaje que admiro mucho, Amartya Sen, profesora de la Universidad de Harvard y Premio Nobel de Economía 1998 dice que la cultura debe ser considerada en grande, no como un simple medio para alcanzar ciertos fines, sino como la base social. No podemos entender la llamada dimensión cultural del desarrollo sin tomar nota de cada uno de estos papeles de la cultura. En los últimos tiempos la cultura ha comenzado a redefinir paulatinamente su papel frente a la economía y al desarrollo.

Aunque la clase política latinoamericana aún duda acerca de su importancia como inductora de desarrollo y cohesión social, de su relevante papel ante la cuestión de la diversidad cultural, la integración de comunidades minoritarias, los procesos de igualdad de género y la problemática de las comunidades urbanas y rurales marginadas.

La clase política en el primer mundo ya entendió y están comenzando a percibir y reconocer que la cultura juega un papel mucho más importante de lo que suponían, y constatado que las decisiones políticas, las iniciativas económicas y financieras y las reformas sociales, tienen muchas más posibilidades de avanzar con éxito si simultáneamente se tiene en cuenta la perspectiva cultural para atender las aspiraciones e inquietudes de la sociedad. Se realza además de forma especial la contribución de la cultura como factor de cohesión ante los procesos de profundización de desigualdades económicas y de tensiones de convivencia social.

Esta tendencia se percibe particularmente, en la dimensión que las mismas representan en el plano de los intercambios de bienes y servicios culturales entre las economías de los países. Entonces ¿Y la cultura? ¿Qué pasa con la cultura? ¿Por qué ningún candidato habla de ello? ¿Por qué cada año se hacen recortes a la educación y a la cultura?

No creo que no sepan la gran oportunidad política que les abriría el desarrollo cultural, pero no pasa nada y algunos tienen estudios de postgrado en prestigiadas universidades del primer mundo, lo que me hace creer que lo saben pero no lo explotan. De verdad me cuesta trabajo entenderlo, seguramente soy muy artista para entender de política. Hasta la próxima semana.