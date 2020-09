Ya la brinqué: Mario Villanueva, exgobernador de Q. Roo, supera el Covid-19

Chetumal.- El exgobernador de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid ha superado el Covid-19, a exactamente dos semanas de haber sido trasladado a una clínica privada tras informar que le habían detectado el nuevo coronavirus.

El exmandatario estatal anunció a través de su cuenta de Facebook que “brincó” la enfermedad y agradeció la atención que recibió en la clínica privada en la cual estuvo internado para monitorear la evolución de su salud.

“Desafortunadamente me queda como secuela una inflamación de los pulmones con tos y dificultad respiratoria, que se viene a sumar a los problemas respiratorios que tengo por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que padezco (la EPOC), la cual me tiene muy reducida la capacidad pulmonar. Esa inflamación producida por el virus, podrá resolverse en unos meses con las medicinas que la Doctora me indicó”, explicó.

Recordó a sus fans y amistades que el pasado 3 de septiembre denunció a través de las redes sociales y medios de comunicación que la Guardia Nacional no le permitía salir de su casa, en Chetumal, en donde desde el 10 de junio permanece bajo arraigo domiciliario para completar los tres años que le quedan de condena (22 en total) por asociación delictuosa y delitos contra la salud.

“Cuando me quejé en forma pública, ya tenía más de una semana con el virus, pero no lo había dado a conocer porque no tenía caso alarmar a quienes me tienen afecto”, precisó el expolítico.

“Gracias nuevamente por preocuparse y tenerme en sus oraciones y, por favor cuídense, ya que este virus llegó para quedarse y nos obliga a una nueva forma de vida”, finalizó.