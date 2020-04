Amanda esperaba con esperanza el anuncio que el Presidente de la República daría en su conferencia. Esperaba que las medidas que fueran sobre las medidas económicas para apoyar a los pequeños empresarios, que como ella, empezaban a vérselas negras.

Amanda tenía una pastelería pequeña que había puesto tres años atrás. Poco a poco empezó a aumentar sus ventas y a la fecha ya contaba con cinco empleados y un repartidor. Pensaba con preocupación como en dos semanas las cosas habían cambiado tanto —hacía apenas un mes que había concretado el proyecto de ampliación de la pastelería para ofrecer el consumo de café y pastelillos ahí mismo en una terraza de buen tamaño que estaba embelleciendo con macetas de colores y plantas de la región; ya había acordado el costo de la renta y había conseguido el dinero para adecuarla, estaba casi lista— con las medidas de restricción de movilidad para la gente con la campaña #quédatencasa y “Susana Distancia”. Todo estaba casi paralizado y las ventas apenas se hacían con entregas a domicilio.

Amanda pensaba en que, a este paso, solo podía pagar a sus empleados una quincena más y después tendría que cerrar. Escuchaba al Presidente hablar de la solidaridad entre los mexicanos y el llamado a los empresarios para mantener pagados a sus empleados. Pero no escuchaba medidas concretas de apoyo a pequeñas empresas como las de ella pues además de los salarios que tenía que pagar estaban los otros gastos: los insumos que eran en su gran mayoría perecederos y a ese paso pronto se convertirían en pérdidas, más los gastos de producción como la energía eléctrica, el gas, el teléfono, la gasolina, eso sin mencionar los pagos de derechos e impuestos. En realidad, lo que le quedaba era la esperanza de que en el mensaje presidencial se hiciera algún anuncio de apoyo para la gente en situación similar. Lo peor es que muchos y muchas emprededores estaban en situación similar. Tendría que reunirse con sus compañeros para decidir qué es lo que se podía hacer.

PARADOJA

Y el esperado comunicado presidencial llegó en voz del Secretario de Relaciones Exteriores quien dio lectura a las medidas de seguridad sanitaria que emitió el Consejo General de Salud el 30 de marzo del presente año, que como su nombre indica son las recomendaciones que en materia de salud estarán vigentes hasta el próximo 30 de abril. El desencanto no se hizo esperar. Quedó clarísimo el mensaje. La situación económica va a empeorar.

Anoche mismo Gustavo de Hoyos, Presidente de la COPARMEX decía que la declaratoria de emergencia no se emitió, eso quiere decir que los empresarios en su relación con los trabajadores siguen en la confusión y el arbitrio. El Gobierno insiste en la recomendación de que los trabajadores no esenciales no deben presentarse a trabajar pero pide que los patrones solidariamente paguen salarios completos y hay poca receptividad del SAT (entidad gubernamental que por Ley recauda los impuestos ) para flexibilizar su postura. O sea: el suelo no es parejo para todos. Con la formal Declaratoria de Emergencia la obligación del patrón es pagar un salario mínimo al trabajador hasta por un mes, eso aliviaría en alguna medida la tensión económica que empieza a sentirse a lo largo y ancho del país.

Y es que el Gobierno Federal parece no entender que la economía del país se mueve a través del flujo del dinero, la producción de bienes y servicios requiere distribución para llegar a los puntos de consumo y este consumo de producto final genera otro consumo que es el de los insumos para continuar con la derrama económica. Es decir, que todos los participantes en esta cadena se lleven su parte de dinero; ahí está incluída la aportación que recibe el Gobierno vífa impuestos y derechos, quien a su vez lo distribuye fundamentalmente en programas clientelares, educación, salud y otros rubros. Son dos ciclos económicos entreverados que, si se interrumpen en algún punto, van a generar severos problemas de los que ya hablaremos en otra ocasión.

Aquí le dejo mi correo electrónico por si tiene algún comentario que mucho apreciaré marisolbaladoes@gmail.com

Sonría…que hoy también hay buenas noticias!!!!!!!!