De anuncios y realidades

Ángel iba de regreso a su casa, estaba molesto y preocupado por el reciente anuncio del Presidente para apoyar la economía de las clases medias de otorgar créditos para autoconstrucción con recursos del INFONAVIT y el FOVISSSTE. “70 mil”, había escuchado en un programa de radio. Desde 3 años atrás las empresas constructoras habían empezado a disminuir su producción y un nicho de oportunidad eran los programas de vivienda, no recordaba una crisis como la que atravesaban desde antes del COVID 19 y esta noticia… caray! Ángel no sabía si se la habían sacado de la manga o no veían venir la complejidad del problema del ciudadano con toda la “tramitología” de los permisos que la autoridad municipal otorga por alineamiento y nomenclatura del predio, los permisos de ecología, las constancias de uso de suelo además de la factibilidad de conexión de agua potable y electricidad; por otro lado estaba el financiamiento y pago de derechos para la introducción de agua potable, energía eléctrica, drenaje, calles, alumbrado público y parques. En fin, todo lo que desarrollo urbano consideraba que debía tener una unidad habitacional para conducir el crecimiento de las zonas urbanas. No alcanzaba a entender como iba a ayudar a la gente ese programa de autoconstrucción porque el crédito era para construir y a donde iba el comentario era similar, ”no hay liquidez, no hay dinero para pagar los gastos, necesito trabajar y esta cuarentena se está alargando mucho”.

PARADOJA: El Presidente se negó sistemáticamente a apoyar en esta contingencia a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ayer anunció el presidente del Consejo Mexicano de Negocios que se llegó a un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo mediante el cual los afiliados al CMN podrán acceder a una bolsa crediticia hasta por 12 mil millones de dólares este año. Ante esta muestra de gestión independiente de su gobierno y sin información correcta ya que ese fondo crediticio no es de recurso público. El presidente se enojó y solo dijo: ”no me gusta el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes”, “¿estamos de florero, de adorno? Haga sus conclusiones.

LA RUEDA DE LA FORTUNA: Las fichas empiezan a acomodarse. El INE dice que seis organizaciones están en la antesala para convertirse en partidos políticos: Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, Grupo Social Promotor de México, Fuerza Social por México, Libertad y Responsabilidad Democrática y Fundación Alternativa. Ya sabremos en los próximos días quiénes serán los representantes en el estado de cada una de estas agrupaciones y casi puedo asegurarle que no veremos rostros nuevos. Serán hombres y mujeres que han estado en la práctica política y su paso por ese mar no ha sido tan afortunado.

