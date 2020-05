Arturo ya no sabía qué pensar, no era un militante de MORENA, había votado porque creyó en las propuestas de Andrés Manuel; él se asumía como ambientalista; en realidad no le interesaba mucho la política pero sí que se impusieran medidas de fondo para proteger a la madre tierra. Tenía una consultora que había cimentado su fama en la seriedad de su trabajo, tenía algunas relaciones con los funcionarios, no porque él las hubiera propiciado sino porque su prestigio profesional hacía que lo buscaran para consultarle sobre la viabilidad de algunos proyectos. Biólogo de profesión, si bien no era rico, ya tenía un patrimonio bien cimentado en 20 años que le permitía vivir sin sobresaltos económicos.

Leía con preocupación el comunicado de MORENA esa mañana, quería pensar que era una ocurrencia del líder de ese partido pero lo que había visto en los últimos años es que cuando un anuncio así salía oficialmente a la luz era porque llevaba el visto bueno de quien despacha en Palacio Nacional. Dos cosas llamaron su atención: 1) Dotar de facultades constitucionales al INEGI para que revise el patrimonio inmobiliario y financiero así como acceso a las cuentas del SAT y toda la información financiera y bursátil de las personas y 2) Que los sistemas de protección universal sean financiados bajo el concepto de “progresividad fiscal” es decir que paguen más quienes más tienen. Empezaba a preocuparse seriamente por el conjunto de propuestas económicas y fiscales que querían imponer desde la Presidencia usando su mayoría en la Cámara de Diputados.

PARADOJA

Independientemente de lo que suceda con las consecuencias de la limitación de las inversiones de la Unión Europea y Canadá en los 44 proyectos en 18 entidades federativas para producir energía renovable en este y el siguiente año, TESLA ya descartó a México para construir su próxima fábrica para construir automóviles eléctricos por aquello de la certeza jurídica. Adiós a las inversiones extranjeras en la antesala de la crisis económica mundial.

LA RUEDA DE A FORTUNA

La 4T quiere desaparecer el avance democrático que tuvo México desde los años 70’s hasta el 2018, quieren construir un nuevo país a partir de esos años en que las ideas sobre el comunismo estaban en pleno apogeo; ven el futuro que quieren construir sin considerar los cambios que ha habido en el mundo incluyendo las coyunturas políticas, económicas y sociales que permitieron la sobrevivencia de regímenes como los de Cuba y Venezuela. Si bien el sistema capitalista o neoliberal como llaman a todo lo que se oponga a su proyecto, no es un sistema que disminuya las desigualdades sociales, lo cierto es que ante la posibilidad de recibir más por el trabajo y esfuerzo personal se incentiva el ingenio y la productividad de cada persona que tanta falta nos hace como sociedad.

Si desea enviarme un comentario aquí le dejo mi correo electrónico marisolbaladoes@gmail.com

Sonría que hoy también hay buenas noticias.