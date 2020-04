Del México que fue…

Raúl tenía apenas 20 años, así que la mención de los avances y logros de los gobiernos revolucionarios que le habían heredado las Instituciones al país no le decía nada. Le gustaba ir con su abue Soco que ya estaba jubilada y le platicaba desde cuando empezó a dar clases en la región maya y que para entrar a su comunidad tenía que caminar 4 leguas; era el año 1960, cómo gracias a los gobiernos revolucionarios había podido prepararse y obtener su título de maestra, cómo tenían que ingeniárselas para dar clases de 1º, 2º y 3er grado en un mismo salón de clases. A Raúl le gustaba ver cómo se le iluminaba la mirada y la voz se le llenaba de orgullo cuando hablaba del Presidente de la República y explicaba como se nacionalizó el petróleo y crearon PEMEX; el IMSS y el ISSSTE para atender la salud, la SEP para garantizar la educación, el INFONAVIT para dar acceso al pueblo a la vivienda. Raúl ya estaba en la Universidad, faltaba mucho para que terminara la carrera así que no le preocupaba el futuro laboral, las cosas eran muy diferentes ahora, ya no tenía ingresar al aparato burocrático en el que la meritocracia era la única forma de escalafón aunque empezaba a pensar en qué mercado laboral se insertaría porque las noticias que veía en internet, eran el relato diario del gran fracaso en el que se estaba convirtiendo la administración del Presidente que con mayor legitimidad había llegado a ese cargo; no parecía un gobierno que estuviera sentando las bases para llegar al siglo XXII, este asunto del petróleo era un ejemplo…

Paradoja: Mientras 22 países productores de petróleo en el mundo acordaban reducir su producción de crudo para detener la caída del precio ante el bajo consumo por la pandemia del COVID 19, México mantuvo su postura: reducir en una ¼ parte la cuota que le asignaron; tuvo que entrar al quite el gobierno de EUA para llegar a un acuerdo, nadie sabe que costo tendrá esta acción norteamericana ni cuál es el afán de nuestro gobierno de seguir produciendo petróleo que por lo pronto en los próximos meses tendrá una baja demanda . Algún día sabría Raúl la razón de apostarle gran parte del presupuesto de la nación a una empresa paraestatal como PEMEX que no dejaron de saquear desde su creaión y tristemente veía partir el tren de las energías limpias que en el futuro mediato terminaría sepultándola en la quiebra absoluta.

La rueda de la fortuna: Sorpresivo el reciente nombramiento como enlace de la Federación para el COVID 19 del Senador José Luis Pech quien va tejiendo en la telaraña donde debe y eso abre varias interrogantes: ¿Y el “superdelegado”…, andará ocupado en otras cosas? ¿La cercanía de la adelantada senadora con el círculo del poder no era real? ¿En los próximos días nos dirán que el nombramiento fue por confusión?

