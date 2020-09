Marwán homenajea a su padre con su nuevo disco “El Viejo Boxeador”

Cancún.- El cantautor y poeta español Marwán estreno su más reciente material discográfico titulado El Viejo Boxeador, un proyecto en el que encontró lo que buscaba en cuanto a sonidos y letras. En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, compartió sentirse contento con el resultado, ya que además hizo un homenaje a su padre, quien aparece en la portada del disco.

“El disco se llama El Viejo Boxeador, en la portada sale mi padre, es un disco que habla de la idea de resiliencia, de salir delante de superar los obstáculos que nos pone la vida, mirando por fin un disco mío de un modo optimista, esto es el nexo común de muchas canciones, hablo de amor, de la humanidad, de mí, pero en todas de salir adelante”, detalló Marwán, quien siguiendo las enseñanzas de su padre, lo homenajeó de esta manera.

“Me parece que mi padre que es un refugiado palestino ha tenido que superar una serie de situaciones inimaginables en su vida y refleja a la perfección el espíritu de superación y de salir adelante, lo más bonito que he hecho en mi vida es poder haberle hecho un pequeño homenaje a mi padre con esta portada”.

Este disco es un poco más complaciente y optimista en su mensaje. (Cortesía

Encontró al artista que quiere ser

Después de tres discos, el músico y poeta encontró en El viejo boxeador lo que tanto deseaba, el estilo orgánico, perfecto y transparente para transmitir.

“Cada disco suele responder a una época de aprendizaje personal, de superar algunas cosas o aprender a mirar de otro modo, este disco es un poco más complaciente y optimista en su mensaje, el disco anterior fue de mucho desamor, desencuentro que vestí con un traje muy pop, en este me pongo mucho más reflexivo y lo he vestido de una manera diferente, es totalmente orgánico con guitarras y violines deliciosos, un sonido de la tierra, siento que he hecho un proceso de depuración y conseguí un sonido en el que me quiero mantener por mucho tiempo, siento que aquí he encontrado al artista que quiero ser tanto en lo letrístico, como en lo variado y lo musical”, destacó.

Durante la cuarentena Marwán aprovechó el tiempo para tomar un respiro a las prisas de su carrera, escribió poemas y canciones y tras la cancelación de las 40 presentaciones que tenía agendadas para promover este nuevo disco, prepara un show en streaming hecho solo para su público mexicano.

“En noviembre haré un concierto online sólo para la gente de México, en un estudio, con músicos, cuidándolo a lo bestia, con una gran escenografía, tratando de entregar algo súper bonito a mi gente de México. Estoy pensando todavía la fecha exacta, solo puedo decir que será en fin de semana, un concierto largo súper bien trabajado en cuestión de canciones, con sonido profesional y una calidad de imagen excelente, quiero entregar y devolver a la gente algo verdaderamente bonito. Igual y me preparo alguna canción como El Rey para que la gente cante en sus casas, o también podría estrenar una canción que hice dedicada a México, de las peculiaridades que me llaman la atención y de un amor mexicano, ya lo veré”.