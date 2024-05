Más casos de obesidad en Q. Roo; esta situación se origina desde la niñez

Los nuevos casos de obesidad en Quintana Roo han aparecido en el transcurso del 2024, pero los especialistas señalan que esta situación se origina desde la niñez, por los malos hábitos de alimentación y el sedentarismo.

De acuerdo con información del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), de enero al 27 de abril del 2024 se han registrado cinco mil 089 nuevos casos de obesidad en Quintana Roo, donde las mujeres son mayoría al acaparar dos mil 843 de las incidencias.

Pero, según información de la Secretaría de Salud, desde el 2023 se estimó que uno de cada cuatro niños en el estado padece obesidad, lo que ubica a Quintana Roo entre los seis estados del país con mayor obesidad infantil.

Idalia Ávila Valencia, representante en Cancún del grupo Fridas en Bici, señaló que desde la escuela se facilita la obesidad con ofertas de comida chatarra, que origina la obesidad y son una tentación para los niños.

Por su parte, Lidia Chim Mex, ingeniera bioquímica de alimentos, agregó que los alimentos empacados, con conservadores, con colorantes artificiales, y los que tienen altas cantidades de azúcares, son también neurotóxicos.

“Bloquean la producción de hormonas, y también bloquean la conexión neuronal. No se llevan a cabo los procesos neurológicos, no hay la atención, no hay concentración, no hay aprendizaje a largo ni a corto plazo, y tampoco hay regulación de la conducta, muchas veces tienen problemas de sueño”, detalló.