Más de 400 permisos de venta en vía pública son rechazados en Solidaridad

Alrededor de 400 permisos de venta en la vía pública fueron rechazados por el Comité de Comercio en la Vía Pública de Solidaridad porque no cumplieron con los requisitos para llevar a cabo los actos de este tipo en las calles.

Raúl Collí Castillo, secretario de Desarrollo Económico y Atracción de Inversiones, dio a conocer que en la última sesión sólo tres permisos fueron otorgados a personas de la tercera edad que sí cumplieron con los lineamientos.

El municipio de Solidaridad cuenta con su cuerpo colegiado especializado para determinar qué propuestas son viables para ejecutar el comercio en la vía pública. Este grupo está conformado por integrantes del gobierno de Solidaridad, sindicatos y empresarios de Playa del Carmen.

“Los que no fueron admitidos fallaron en la ubicación, también en el tema de la edad, eso no quiere decir que los que tengan 18 no pueda, pero la prioridad de acuerdo con el reglamento por el tema de la edad, alguna discapacidad, las mujeres, que están más enfocados en esas personas”, mencionó Collí Castillo.