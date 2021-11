Más de 700 jóvenes se suman a actividades de limpieza y rehabilitación

Más de 700 jóvenes de Cancún se sumaron al proyecto Unidos para realizar diversas actividades de limpieza y rehabilitación en áreas públicas de la ciudad.

Luis Durán, presidente de Unidos Mx, mencionó que realizaron un total de 17 intervenciones, que se centraron en la reforestación de la avenida Huayacán, limpieza de escuelas y pintura del parque de la unidad Donceles 28.

“También estamos restaurando todo un santuario de animales, que tenía una problemática, un vado que cuando llovía se inundaba, y es justo donde estaban los perritos, entonces conseguimos a través de los patrocinadores, donar un camión de gravilla y todos los voluntarios, a lo largo de este fin de semana han estado paleando”, dijo.

Otra de las actividades es la limpieza de playas que se realizó el pasado sábado, donde se recolectó más de 50 bolsas de basura con diversos materiales reciclables, que servirán para la creación de eco ladrillos.

El propósito es que los jóvenes se involucren con los problemas que afectan a la comunidad en general, sin importar si viven o estudian en esa zona de la ciudad.

“Estamos buscando agentes de cambio, que se identifiquen con su comunidad y hagan algo bueno para mejorarla, que entiendan que es su espacio, que pese a que no vivan cerca, no significa que no existan, entonces queremos crear está experiencia de dar a la gente un espacio que le guste y que lo disfrute”, señaló Ana Paula Laza, directora de operaciones de Unidos Mx.

Los entrevistados expresaron que esta es la segunda de tres etapas del proyecto, que cerrará el próximo 5 de diciembre en Cancún con un concierto, además de otras actividades, como la continuación de la limpieza y rehabilitación de escuelas.

De acuerdo con Luis Durán, la meta es cooperar para que cinco planteles de educación básica puedan tener las condiciones necesarias para reiniciar clases de manera escalonada. Hasta el momento han intervenido en tres escuelas y sumarán dos para el próximo mes.

Al respecto de los voluntarios, indicó que para esta última etapa plantean sumar a más jóvenes, quienes pueden conocer las actividades e inscribirse a alguna a través de la plataforma web de Unidos Mx.

