Más familiares de personas desaparecidas se sumaron durante este 2023 a los colectivos de búsqueda en Quintana Roo.

Romana Rivero Ramírez, fundadora de la asociación Verdad, Memoria y Justicia, comentó que solo en este año se han unido alrededor de 43 nuevos integrantes, haciendo un total de 93 que buscan a sus familiares tanto en la zona norte como en el sur del estado.

“Como 25 son de la zona sur (…) Ya trabajamos en búsquedas en la zona maya, como en José María Morelos, Tihosuco y Carrillo Puerto, y posteriormente Bacalar y Chetumal. Nuestras primeras búsquedas fueron en Cancún, y también ya estamos yendo a Playa, Tulum y alrededores” , señaló.

Más familiares de desaparecidos se unen a colectivos de búsqueda en Quintana Roo [Foto: José Aldair]

La entrevistada agregó que según las denuncias de los familiares, en la zona norte los trabajadores de la construcción se han visto afectados porque son forzado a involucrarse en la venta de droga, y también por cobros de derecho de piso.

Pero en la zona sur se desconoce el contexto de las desapariciones, porque los trabajadores han sido privados de su libertad a solo días de trasladarse al sector obrero o al de playa, y también se da invasión de terrenos por parte de grupos delictivos. Rivero Ramírez agregó que una desventaja es que las familias ignoran donde trabajaban o cuál era el círculo cercano de las víctimas.

Aparte, hay casos donde los desaparecidos provienen de otro estado y no saben dónde acudir.

Asimismo, las víctimas no tienen medios de comunicación, nadie supo cuál era su destino antes de desaparecer, y no se tiene contacto con sus familiares. Pero además, el proceso de búsqueda se complica debido a que los familiares de los desaparecidos no denuncian o no reciben orientación por parte de las autoridades, acerca de cómo llevar un seguimiento correcto de sus casos.

“La denuncia debe ser inmediatamente de que nosotros como familia detectamos la ausencia de un familiar. Depende mucho de la comunicación que las personas tengan en el entorno familiar, pero la denuncia procede inmediatamente que sentimos la necesidad de que esta persona sea buscada”, destacó.

Junto con la denuncia, será necesario solicitar un cuestionario ante mortem para llenarlo en los primeros días de iniciada la denuncia, para proporcionar datos característicos y familiares de la víctima, aunque la entrevistada aclaró que esta información no siempre es proporcionada por las autoridades.

Además de la denuncia, la entrevistada resaltó que se han hecho búsquedas remotas en vida para localizar personas en distintas instituciones como hospitales, en caso de que haya gente en calidad de desconocidas.

Asimismo, se hacen distintas actividades, como acompañamiento a víctimas que piden que se abra la carpeta de investigación, y búsquedas en campo cada sábado.

Estas se hacen en conjunto con la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Policía Estatal, Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, Bomberos, y servicios médicos para una emergencia.