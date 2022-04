Artistas transforman decenas de máscaras de la peste negra en Cancún

Bajo la mirada de 21 artistas de Quintana Roo y la iniciativa de José Rocha y Carlos Generoso, nace “Eets’o’oh”, ecos de una pandemia, una muestra multidisciplinaria que se llevará a cabo el 28 de abril en la galería Edgar Herrera.

En entrevista con Novedades Quintana Roo, el fotógrafo Rocha comparte los detalles de este proyecto, inspirado en la máscara de la peste negra.

Rocha comenzó a buscar materiales y cosió a mano, y con todo cuidado, su primera máscara, sorprendido por el resultado siguió, y de pronto ya tenía seis modelos diferentes, así inició esta aventura que desemboca en una increíble exposición.

La dinámica se extendió y se sumaron otros talentos para intervenir cada una de sus máscaras.

“Esta es la primera exposición con ellas, pero ya tengo propuesta de otros lugares que la quieren, estoy que no me la creo, muy emocionado, viviendo una de las mejores etapas de mi vida, desde hace años no me sentía tan vivo”, compartió.