Una enfermera y un médico inventan y donan máscaras a sus colegas de Cancún

Oscar Alejandro Hernández Uscanga

Cancún.- Una familia de Quintana Roo inició la donación de máscaras con filtros antivirales para personal médico y de enfermería como una forma de contrarrestar la falta de insumos médicos de quienes atienden a contagiados con el Covid-19.

Los prototipos no constan de una sola pieza, pues para su armado se necesitan las máscaras con entradas de snorkel, adaptadores impresos en 3-D y los filtros que ayudan a respirar, según la información de quienes formaron 'Máscaras en Acción'

En colaboración, la Universidad Anáhuac diseñó e imprimió las piezas que sirven para conectar a la máscara los respiradores.

La enfermera Isabel González Méndez, junto con su esposo, el médico Jesús Álvarez Tostado, comenzaron la acción altruista tras ver videos de italianos y españoles realizando algo similar para contribuir al cuidado de la pandemia.

La principal característica de este artefacto, indicó Álvarez Tostado, quien es especialista en medicina crítica y anestesiología, es que sellan la cara totalmente del aerosol del coronavirus que se propaga en el aire.

"Estas máscaras que se empezaron a popularizar hace un año o dos, sellan tu cara completamente, creo que hay niveles de protección que son importantes", especificó a REFORMA.

"El personal de laboratorio que toma la muestra del paciente de la garganta, cuando te ponen un hisopo en la garganta, arqueas, te causa náusea, y el personal recibe eso en la cara directo, si sus goggles no están sellados, parte de su cara recibe esto, con estas máscaras tienen la cara sellada, y la toma de aire queda por detrás, si esa además le añades un filtro antiviral, la protección se eleva, y aunque estos equipos no estén certificados, los que hemos repartido, el personal no los suelta", apuntó.