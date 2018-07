Animalistas promueven esterilización de gatos

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Los gatos callejeros triplican la población de perros, debido a que sus períodos de reproducción en hembras ocurren hasta seis veces al año, en contraparte de los canes que sólo tienen dos temporadas, según refiere Jésica Becerra Hernández, fundadora de la asociación “Animalistas Cancún”.

“Una perra entra en celo cada seis meses, en cambio la gata cada dos y con un ciclo casi permanente de embarazos. Quizá no se vea mucho su descendencia, porque andan en azoteas y salen por las noches, pero hay gatos por todas partes”, según refiere la rescatista animal.

La esterilización de gatos es un tema de vital importancia, porque datos estadísticos indican que una pareja de perros en 10 años, puede reproducir en promedio hasta 30 mil ejemplares, en comparación a los gatos cuya cifra asciende hasta los 90 mil. Una gata en cuanto acaba de parir, al mes y medio puede quedar preñada de nuevo.

Otra desgracia es que la población de gatos no alcanza la edad madura. Es raro ver gatos viejos en la calle, debido a que ‘siempre les pasa algo’, entre accidentes y combates por las hembras. Es precisamente en los enfrentamientos donde se contagian de enfermedades incurables, por medio de la sangre que provocan las mordidas, afectando su sistema inmune que no les permite la cicatrización de sus heridas.

La asociación “Animalistas Cancún” fundada hace seis años, pero en activo desde varios años atrás como rescatista independiente. Actualmente pone énfasis en la esterilización de gatos, dada la relevancia de la problemática.

Esterilización de gatos

Con una campaña de esterilización permanente de gatos, que abarca hasta lo que resta del año, se pretende cubrir una demanda que no encuentra fin. Por medio de eventos, bazares y venta de garaje, recaudan fondos para el pago de médicos veterinarios.

“Las esterilizaciones para gato o gata, quedan prácticamente a mitad de precio (150 pesos) e incluye la vacuna de la rabia. Un precio que resulta más bajo incluso que el de las campañas, además de que no tienen que esperar tanto”, refiere la cuidadora animal.

Una vez que se junten 20 fichas, mandando un WhatsApp al 9981 95 76 27, se les asigna un código a los interesados, para ponerse en contacto con una veterinaria certificada, que primero los vacuna contra la rabia y luego los opera en su consultorio que se ubica sobre la avenida Fonatur.

Preparativos

El gato debe ir en ayuno de agua y comida por 12 horas, transportado muy protegido para que no escape y ser mayor de cinco meses. En machos la recuperación es muy sencilla y no requiere mayor cuidado. En hembras hay que resguardarlas de tres a cinco días, para revisar que la operación no se abra.

Grandes beneficios

Luego de ser capados, los mininos se hacen más caseros, por lo general ya no salen a la calle a pelear. Además ya no marcan tanto su territorio con orín en el caso de los machos y se reduce el desarrollo de muchas enfermedades, hasta un 80% si se operan el primer año, alargándoles su esperanza de vida.

Mininos en adopción

Adopta un gato y descubre las maravillas que ofrece como mascota. La asociación “Animalistas Cancún”, actualmente tiene nueve ejemplares adultos en adopción ya vacunados, esterilizados y que ya saben dónde hacer sus necesidades.

Únicamente necesitas ser consciente de la responsabilidad que implica y firmar una carta compromiso, que da la posibilidad de visitarlo para saber si viven bien.

Requisitos antes de adoptar

Tener un lugar cerrado y protegido para que no se escape, puede ser casa o departamento. Poner un arenero cerca del baño o en lugar que no moleste y un rascador donde pueda limarse las uñas. La persona debe ser responsable y mayor de edad.

En cuanto tiempo y espacio, es más fácil tener un gato, aunque ellos también demandan cariño. Dales agua fresca y comida para todo el día y comerán lo que apetezcan.