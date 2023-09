Matemáticas, la asignatura más desafiante para alumnos de Quintana Roo

El trabajo y la falta de tiempo son los principales motivos por los cuales hasta una cuarta parte de los alumnos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (Ieeja) en Quintana Roo no acreditan sus estudios de primaria o secundaria, donde la materia de matemáticas es la más difícil.

Eduardo Utrilla López, coordinador regional operativo del Ieeja, explicó que de un estimado de 11 mil alumnos en las plazas comunitarias del instituto, hasta el 25% tiene problemas para aprobar matemáticas.

Lo anterior, debido a que no logran invertir el suficiente tiempo en el estudio por compromisos laborales.

“En la cuestión de la acreditación, de los más altos está aquí en Cancún y Playa del Carmen. Aquí más o menos tenemos un promedio como de 800 alumnos que a veces no acreditan, y en Playa son 136 a 150 personas” , agregó.

El coordinador dijo que un período de estudio de primaria o secundaria puede durar tres meses o menos, y las jornadas de exámenes pueden ser durante dos semanas por mes o menos tiempo, según cada estudiante.

En tres meses se puede terminar tanto la primaria como la secundaria.

Pero quienes fallan y no aprueban los exámenes es generalmente por trabajo, y también hay casos dquienes tienen calificación reprobatoria.