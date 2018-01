Detienen a Mauricio Góngora en la CDMX

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La tarde de este jueves, José Mauricio Góngora Escalante, ex presidente municipal de Solidaridad, fue detenido en la Ciudad de México, relacionado con un desvió de más de 700 millones de pesos a las arcas municipales, derivado de tres denuncias, dos por peculado y una por desempeño irregular de la función pública. El fiscal del estado Miguel Ángel Pech Cen confirmó la detención.

En septiembre de 2017, giraron órdenes de aprehensión contra cinco ex funcionarios de Solidaridad, incluido Mauricio Góngora Escalante, ex presidente municipal y ex candidato a gobernador en las pasadas elecciones por la coalición de los Partidos Revolucionario Institucional; Nueva Alianza, y Verde Ecologista de México.

La Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) detectó que entre Mauricio Góngora Escalante y Rafael Castro Castro, ex presidentes de la administración 2013-2016, configuraron afectaciones al erario por 57 millones 659 mil 368 pesos que debieron ser destinados a obra pública, pero que no se ejecutaron.

Lo anterior quedó consignado en la versión pública que la Aseqroo realizó al Ayuntamiento de Solidaridad correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, y aunque hace referencia a todo el año ese desfalco habría ocurrido en los primeros nueve meses en los que estuvieron al frente Góngora y Castro.

Los 57.6 millones forman parte de los 88 millones que la Aseqroo detectó como faltantes o irregulares entre los ejercicios fiscales 2015 y 2016, con lo que 30.4 millones corresponden al 2015.

De acuerdo al informe técnico de la Aseqroo, las afectaciones al erario que inicialmente se detectaron ascendieron a 66 millones 741 mil 988 pesos, pero luego de las observaciones emitidas se cubrió con documentación 9 millones 82 mil pesos 619 pesos.

El Ayuntamiento programó para el ejercicio fiscal 2016 una inversión en obra pública por 359 millones 609 mil 526 pesos, de los cuales 126 millones 494 mil 312 pesos fueron recursos federales, en los que la Aseqroo no tiene facultades para auditar.

¿Quién es Mauricio Góngora?

Miembro del Partido Revolucionario Institucional, José Mauricio Góngora Escalante es licenciado en Administración de Empresas en la Universidad Humanista de las Américas Monterrey.

Fue Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Quintana Roo, y ex presidente municipal de Solidaridad y presidente de la Federación Nacional de Municipios de México FENAMM-Quintana Roo.

Su carrera política empezó en los años 90. Ha participado en diversos cargos públicos de gobiernos municipales y del gobierno de Quintana Roo. Fue Director de Ingresos en Playa del Carmen, cabecera municipal de Solidaridad; entre 2005 y 2008 fue titular de la oficina recaudadora de rentas en Solidaridad, y posteriormente, desde 2008 hasta 2011 encabezó la tesorería municipal, y del 2013 al 2016 fue Presidente municipal de Solidaridad.

Fue candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza a la Gobernatura del Estado de Quintana Roo, perdiendo contra su adversario del PAN-PRD, Carlos Joaquín González, siendo el primer candidato derrotado tras 86 años de gobierno priísta.