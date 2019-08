Mauricio Islas hará justicia en la tercera temporada de Rosario Tijeras

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Balas, autos, buenos y malos, drama, acción, amor y desamor, son algunos de los ingredientes de la tercera temporada de la serie “Rosario Tijeras”, en la cual Mauricio Islas da vida al general Iriarte, un personaje que busca la justicia dentro de la historia y que tiene como misión atrapar ‘al Ángel’… es así como Mauricio, describe en exclusiva para Novedades Quintana Roo su participación en esta historia.

“Voy con un personaje fuerte que es el general Iriarte, a mí me toca la parte de agarrar a Ángel y lo interesante es que hace cualquier cosa para atraparlo, junto con Juan Pablo Campa que hace el personaje de Dylan, somos los policías que buscamos la justicia dentro la historia, una historia muy buena, muy concreta, con personajes muy humanos que los mueven los sentimientos, las emociones y las circunstancias que les toca vivir”, detalló Islas, quien una vez más disfrutará la adrenalina de una serie de acción.

“Las historias de mucha acción me encantan, he estado en varias y siempre lo he dicho, es como volver a ser niño, manejar autos a gran velocidad, correr, brincar la moto, el coche, balazos es como si jugaras a policías y ladrones y es muy divertida es parte, pero es importante que una historia de acción tenga bien delineado el conflicto de los personajes y como se van conociendo e interrelacionando unos con otros”.

Integrarse a la serie fue un gran reto

Como sabemos, Mauricio es uno de los personajes nuevos de la historia, lo cual significó un gran reto para el actor; sin embargo, se dice agradecido y bien cobijado por el elenco base de la historia.

“Es una producción muy sólida, estudios Teleset logró algo muy concreto con el equipo de producción, tuve la fortuna de que muchos de los que están en producción ya los conocía, imagínate entrar a un proyecta que lleva ya tres temporadas es todo un reto, por ejemplo, Bárbara y Sebastián se hicieron muy amigos en la historia y alcanzarlos al ritmo que ellos ya traían, fue algo difícil pero se logró, han sido muy generosos al recibirme en esta tercera temporada y lograr lo que hicimos con los personajes, a la gente le va a encantar lo que sucede, la producción, la fotografía, edición y musicalización están increíbles. Se van a entretener, a divertir y se la van a pasar muy bien, hay drama, acción, justicia, venganza, amor, desamor, todos los ingredientes de esos que nos gustan para sentarnos a ver una gran historia”.

Mauricio Islas: Feliz con su personaje en Rosario Tijeras

“La verdad estoy bien contento, son de esos personajes que están pensados para mis cualidades, mi experiencia, cuando lo leí dije wow, es un personaje fuerte que le suceden cosas, no es plano, siente, se conflictúa y toma acción, es un general que tiene muy claras sus metas y sus objetivos, es un gran estratega y esto lo hace muy interesante. No sé si seré amado u odiado, pero es lo bueno de estos personajes, para uno seré villano para otros héroe pero la idea es que se cumple el cometido de lo que se va a hacer”, expresó Mauricio Islas, quien regresa de nuevo a casa.

“Tengo en Azteca mucho tiempo, tuve un permiso para hacer Perseguidos, me regresé hice una serie que se llama Desaparecida que aún no sale, luego me dieron chance de ir a Telemundo para hacer la quinta temporada de Señora Acero y ahorita empiezo con este nuevo proyecto, además sigo en teatro con la obra Dos más dos, pero a full con lo de Rosario y ahí estamos”.