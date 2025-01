Maya Ka’an busca cerrar brecha digital con apoyo de Google

Desde la Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) se trabaja con empresas del destino Maya Ka’an y Google para digitalizar el destino y así captar más visitantes, luego de que han identificado que la brecha digital frena la llegada de turistas.

Andrés Aguilar Becerril, subsecretario de Turismo de Quintana Roo, detalló que actualmente se ha definido que son empresas 1.0, un concepto para definir el atraso que aún reporta en brecha digital, por lo que será necesario implantar estrategias para sumarlos a las estrategias.

Son tres ejes en los que se deberá trabajar. Uno es que han detectado que son la falta de conectividad conocida como las zonas grises. La segunda es la falta de conocimiento para utilizar las herramientas que se tienen para promoción. Y la tercera, las tecnologías existentes no están adaptadas a estos espacios.

“Por ejemplo, Google no hace una búsqueda de los puntos que están en entornos como la selva maya, lo que no lleva a una promoción en el buscador, como pasa con la mayoría de las empresas turísticas que están siendo promocionadas. Es por ello que estamos en pláticas con las autoridades para identificar alternativas y que las cooperativas tengan las mismas oportunidades de negocio” , detalló.

Es un trabajo integral en el que también es importante capacitar a quienes dirigen las empresas en Maya Ka’an, ya que han detectado que aquellas que están en internet no cuentan con la información completa.