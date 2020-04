Maya Karunna motiva a sus fans con rutinas de ejercicios

Cancún.- Desde los inicios de la contingencia sanitaria, la cantante y fitness coach Maya Karunna decidió compartir a través de sus redes sociales diferentes rutinas de ejercicio, tips saludables e interesantes charlas con sus seguidores, de diversos temas de interés.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la cantante comparte los proyectos que prepara y cómo aporta a la sociedad en estos días de aislamiento social.

“Ya llevo varias clases desde hace tiempo, hace poco le propuse a Karenka hacer desde la casa el Functional Training, he dado clases de abdominales, cardio con dance, Sexy Dance, cómo fortalecer el sistema inmunológico, para trabajar piernas y glúteos y otras actividades, charlas y consejos, lo hago a través de mi Instagram Live y por la aplicación InovaFit”, detalló la bella y escultural integrante de Caló.

Desde su casa en Ciudad de México, Maya vive la cuarentena y aprovecha cada minuto para planear, detallar sus proyectos como Dj y además compartiendo sus rutinas fitness a todos sus seguidores.

“Ojalá me hubiera agarrado la cuarentena en mi depa de Tulum y haría las transmisiones desde mi terraza pero no, me agarró acá en Ciudad de México y bueno, tratando de ser productiva he estado componiendo, dando clases, practicando con mis tornas (tornamesas), trato de aprovechar el tiempo de la mejor manera”.

Su mente no paran de trabajar

“Tengo varias propuestas de trabajo independiente a lo que tengo con Caló y a lo que sigue como Dj, trabajo desde casa en otros proyectos, la verdad estoy bastante activa, soy una persona muy creativa y productiva que no se puede estar quieta, no puedo ver la tele, comer y engordar, no, estoy poniendo mi granito de arena para que la gente se motive y vea que entrenar desde casa está divertido y sí se puede”, expresó la cantante, quien detalla además, el show que comparte al lado de sus hermanas “Tributo a las grandes divas” y compone nuevos sencillos para su carrera como solista.