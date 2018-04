Es momento de que los ciudadanos decidan: Mayuli

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- “Es momento de que los ciudadanos decidan y el gobierno cumpla, ese es el poder que hoy tienen los quintanarroenses”, manifestó Mayuli Martínez Simón, candidata a senadora por la coalición “Por Quintana Roo al frente”, respecto a la consulta pública en Benito Juárez para decidir si quieren o no el uso de transporte de alquiler mediante plataformas digitales.

En conferencia, la candidata se pronunció a favor de la consulta porque representa uno de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la legislación estatal, que permitirá conocer la opinión ciudadana y cuyos resultados serán respetados por las autoridades.

“Ese es el poder de decisión que tienen hoy los ciudadanos en Quintana Roo”, reiteró, lo que antes no sucedía pues las autoridades tomaban las decisiones de manera unilateral, y hoy será la gente la que decida temas prioritarios para su comunidad y bienestar social.

“Respetar la decisión de los quintanarroenses fue el objetivo al elaborar la Ley de Partición Ciudadana, proyecto que me enorgullece haber trabajado, y que hoy permite opinar directamente sobre los asuntos de interés público; estoy aquí para defender el derecho que alcanzaron los ciudadanos”, refirió la abanderada de la coalición conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Durante su exposición, Martínez Simón lamentó que haya voces que se opongan al derecho ciudadano de opinar y decidir, y dijo que es aún más preocupante que haya candidatos al Senado inconformes, como la abanderada de Morena, PES y PT.

“La candidata demuestra que su único interés es ganar votos, al grado de pedir que se quite a los ciudadanos la facultad de decidir qué quieren y qué no. Por tanto, quiero hacer un llamado a la sociedad quintanarroense a que no se dejen engañar con ese intento desesperado y puramente electorero de ganar votos, descartando los intereses de la sociedad.

“La celebración de esa consulta representa un gran logro para los ciudadanos y será un parteaguas nacional; son tiempos de la sociedad civil y de respetar lo que decidan”, puntualizó.

Mayuli Martínez confió en que el próximo primero de julio se llevará a cabo la consulta pública en Benito Juárez, y los ciudadanos saldrán a manifestar su opinión de manera pacífica.