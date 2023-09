MC dejaría al PAN y aliados sin senaduría en el 2024

En las elecciones de junio próximo, al menos en Quintana Roo el frente conformado por el PAN-PRI y PRD corre el riesgo de quedarse sin el único espacio federal que ahora tienen, y es la senaduría de primera minoría, el cual, de seguir las cosas como van, será para Movimiento Ciudadano.

Y es que la coalición PAN-PRI-PRD ya no debe tener como objetivo ganarle a Morena, no al menos en las diputaciones federales y senadurías, donde dicho sea de paso no tienen nada que hacer.

El objetivo debería de ser no permitir que Movimiento Ciudadano, partido que ha crecido en Quintana Roo y, en las elecciones de junio próximo, no les arrebate en junio próximo el único espacio federal, es decir, la senaduría de primera minoría que logró en el 2018 el Partido Acción Nacional (PAN).

Hay que recordar que si bien en el 2018 Acción Nacional y aliados fueron prácticamente barridos en el ámbito federal, logró una senaduría al ocupar el segundo lugar en votos.

Ahora bien, el nuevo panorama electoral y de acuerdo con los resultados electorales del 2022 arroja que MC está por encima, en votos, que esa misma alianza y, de mantener MC esa preferencia, o incrementarla, le arrebatará la senaduría al mencionado frente.

Este escenario es muy posible porque MC ya perfila al actor Roberto Palazuelos como su candidato al Senado, lo cual no son buenas noticias, como ya dijimos, para el PAN y aliados.

Es por ello que esta columna plantea que el frente debería preocuparse más por mantener, al menos en Quintana Roo, la senaduría, porque corre el riesgo de perder todo y quedarse sin representación alguna en el Congreso de la Unión.

Por lo que se refiere a la Cámara de Diputados, a partir de las elecciones del 2018, el PAN y aliados no ha ganado un solo Distrito Electoral Federal, y no hay señales que la situación pueda cambiar en la elección de junio del 2024.

En otro tema y relacionado a lo gubernamental, el pasado 25 de septiembre se cumplió un año que Mara Lezama, la primera mujer que gobierna Quintana Roo, rindió protesta como jefa del ejecutivo estatal.

Mara ha cumplido la promesa de trabajar 24/7 por los ciudadanos, y su gobierno es territorio, ha roto con todos los protocolos acartonados de pasados gobiernos, y realiza obra pública sin precedente en la entidad. Hasta la próxima.