“¡Me sentí amenazada!” Derechos Humanos investiga cateo arbitrario en Chetumal

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo recibió una queja formal por parte de una familia que denuncia haber sido víctima de un cateo arbitrario por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, adscritos al grupo de Fuerza de Reacción Inmediata de Investigación.

De acuerdo con la denuncia presentada, los hechos ocurrieron el 31 de enero alrededor de las 17:00 horas, cuando la agraviada se encontraba en su domicilio junto a su hija menor de edad. Según su testimonio, un grupo numeroso de agentes armados acordonó la cuadra donde se ubica su vivienda, causando pánico entre los habitantes del municipio de Othón P. Blanco.

La denunciante relató que los agentes, sin identificarse ni presentar una orden judicial, forzaron la entrada a su casa con herramientas especializadas y una presunta amenaza con un arma de alto calibre.

A pesar de sus intentos de comunicarse con las autoridades, y la presidenta municipal, la intervención no fue suficiente para evitar la irrupción.

“Tuve que hablar al 911, a mi hermano, le hablé a la presidenta municipal, en el 911 no recuerdo bien en qué momento colgué, pues estaba muy alterada, mi hermano llegó y no lo dejaron pasar hasta que él lo hizo a la fuerza y la presidenta municipal me dijo que mandaría apoyo. En eso rompieron el candado de la reja con una pinza y con la amenaza de esa arma tuve que abrir la puerta y entraron, al ver que no había nada, salieron”.